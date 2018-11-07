На Луганщине сироте купили квартиру. Новости

В Северодонецке 18-летний сирота получил квартиру. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации (ОВГА).

Сообщается, что ключи от однокомнатной квартиры по ул. Федоренко 18-летнему Сергею, который находился на учете в службе по делам детей Новоайдарской райгосадминистрации, вручил и. о. председателя облгосадминистрации Сергей Филь.

Жилье приобретено за средства государственного бюджета в сумме 364 тыс. грн в рамках государственной программы по приобретению жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейным, и обеспечения жильем детей-сирот, лиц из их числа. Программа действует в Украине два года.

«Особенностью в этой программе является то, что будущие получатели жилья могут самостоятельно выбирать себе то жилье, которое хотят. Наше государство отказалось от практики навязывания. И сегодня этому пример – парню, который живет и проживает в Новоайдарском районе, по его желанию приобрели квартиру в Северодонецке. Поскольку он здесь учится. Приятно отметить, что в этом году Луганская область полностью использовала средства по этой программе, а именно – почти 15,5 млн грн. И уже приобретено 34 жилых помещения», – отметил Сергей Филь.

С 2010 года парень находился под опекой родной бабушки. Сейчас он учится на 3 курсе в Северодонецком профессиональном лицее, где получает профессию электрогазосварщика, газорезчика.