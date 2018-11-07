В «Уголке психолога»: В «ДНР» показали свои «избирательные участки» (Фото). Новости

В «ДНР» в рамках подготовки к «выборам» «главы республики» и «депутатов народного совета ДНР», которые должны состояться 11 ноября, проверили готовность «избирательных участков». Об этом сегодня, 7 ноября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Так выглядит «избирательный участок» № 63, расположенный в школе № 119 Буденновского района Донецка.

А это «участки» № 197 и № 198 в Пролетарском районе Донецка.

В Макеевке «участок» № 282 размещен в общеобразовательной школе. Здесь агитплакаты кандидатов соседствуют с «Уголком психолога»:

В Харцызске «избирательный участок» № 335 организовали на базе городского Дворца культуры:

«Участок» № 91 в «Донецком медицинском университете ДНР»:

В «ДНР» 11 ноября намерены открыть 408 «избирательных участков».

Напомним, что после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. В «ЦИК ДНР» на пост «главы» сначала зарегистрировались 10 кандидатов, к сбору подписей подошли 8 из них. В итоге к «выборам» допущены лишь 5 кандидатов.

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