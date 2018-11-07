Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры. Новости

В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры даже российского рубля.

В «республике» используются лишь 4 вида валют: основной денежной валютой является российский рубль, при этом в обменных пунктах можно поменять гривну, доллар и евро.

Как отмечает пресс-служба единственного в «республике» банка – «ЦРБ», данное учреждение не имеет межбанковских соглашений, поэтому обменять ветхие и изношенные купюры невозможно. «Центральный республиканский банк не является эмитентом ни одной из четырех валют, которые имеют хождение на территории Донецкой народной республики, и не имеет межбанковских соглашений с Центральными Банками этих стран. Поэтому ЦРБ не предоставляет субъектам хозяйствования и гражданам ДНР услуги по обмену ветхих или изношенных купюр на годные», – сообщает пресс-служба «ЦРБ».

Банкноты евро, доллара США и украинской гривны являются пригодными к обращению только в случае отсутствия у них каких-либо повреждений, штампов или надписей.

Но поскольку российский рубль используется в «ДНР» в качестве основной денежной единицы, то пригодные к обращению, но имеющие незначительные повреждения купюры Банка России «ЦРБ» принимает при осуществлении расчетов:

от субъектов хозяйствования «республики» – в качестве торговой и иной выручки для зачисления на их счета, открытые в «ЦРБ», или с целью уплаты «налогов»;

от жителей – в качестве средства платежа для оплаты за коммунальные и другие услуги.

Уточняется, что принимаются к расчетам российские рубли со следующими незначительными повреждениями: