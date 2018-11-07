Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры. Новости

В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры даже российского рубля.
В «республике» используются лишь 4 вида валют: основной денежной валютой является российский рубль, при этом в обменных пунктах можно поменять гривну, доллар и евро.
Как отмечает пресс-служба единственного в «республике» банка – «ЦРБ», данное учреждение не имеет межбанковских соглашений, поэтому обменять ветхие и изношенные купюры невозможно. «Центральный республиканский банк не является эмитентом ни одной из четырех валют, которые имеют хождение на территории Донецкой народной республики, и не имеет межбанковских соглашений с Центральными Банками этих стран. Поэтому ЦРБ не предоставляет субъектам хозяйствования и гражданам ДНР услуги по обмену ветхих или изношенных купюр на годные», – сообщает пресс-служба «ЦРБ».
Банкноты евро, доллара США и украинской гривны являются пригодными к обращению только в случае отсутствия у них каких-либо повреждений, штампов или надписей.
Но поскольку российский рубль используется в «ДНР» в качестве основной денежной единицы, то пригодные к обращению, но имеющие незначительные повреждения купюры Банка России «ЦРБ» принимает при осуществлении расчетов:
- от субъектов хозяйствования «республики» – в качестве торговой и иной выручки для зачисления на их счета, открытые в «ЦРБ», или с целью уплаты «налогов»;
- от жителей – в качестве средства платежа для оплаты за коммунальные и другие услуги.
Уточняется, что принимаются к расчетам российские рубли со следующими незначительными повреждениями:
- один и более разрывов края банкноты, длина каждого из которых составляет до 7 мм;
- один и более сквозных отверстий (проколов), диаметр каждого из которых составляет не более 4 мм;
- отсутствие одного и более углов, площадь каждого из которых составляет до 32 кв. мм;
- отсутствие края (краев), вследствие чего размеры банкноты по длине и (или) ширине уменьшились до 5 мм;
- посторонние надписи, состоящие более чем из двух знаков (символов), не более двух надписей;
- посторонние рисунки (оттиски штампов), не более двух;
- контрастные пятна, не более двух, диаметр каждого из которых составляет до 5 мм;
- частичная утрата красочного слоя в результате потертости и (или) обесцвечивания;
- одно нарушение целостности банкноты, заклеенное клеящей лентой. Номера двух половинок банкноты должны быть одинаковы и составлять единую купюру, размер которой должен соответствовать размеру купюр данного номинала.
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