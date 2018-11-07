В Марьинке и Красногоровке продолжается восстановление домов (Фото). Новости

В Марьинке и Красногоровке (Донецкая обл.) спасатели продолжают восстанавливать жилые дома, пострадавшие в результате артиллерийских обстрелов. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«В течение 6 ноября бойцы ГСЧС проводили восстановительные работы в частных жилых домах г. Красногоровка на ул. Белинского и Центральная. Специалисты ГСЧС установили 32 листа шифера, а также демонтировали 45 листов шифера», – говорится в сообщении.

«В г. Марьинка спасатели провели ремонтные работы на ул. Шахтерская. В частных домах специалисты Службы спасения установили 27 листов шифера, 20 м погонных доски, 20 кв. м рубероида, 8 м погонных кузнечиков, а также демонтировали 14 листов шифера, 20 кв. м рубероида и 20 м погонных доски», – проинформировали в ведомстве.

Всего с начала проведения восстановительных работ бойцы ГСЧС Донецкой области уже завершили ремонт домов по 128 адресам.

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