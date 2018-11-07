Взрыв гранаты в неподконтрольном Харцызске: Ранен годовалый ребенок. Новости

Во время взрыва гранаты в квартире в неподконтрольном украинским властям Харцызске (Донецкая обл.) погиб мужчина и пострадали женщина и ребенок. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщают местные жители в соцсетях.

Так, согласно сообщениям, мужчина погиб, женщина получила осколочные ранения, ее прооперировали. Осколками зацепило также годовалого ребенка, но его травмы не внушают опасений за жизнь:

«Циркуль»: «Чувак насмерть, девушку прооперировали с осколочными»;

Елена: «А ребенок? Сказали, что годовалый ребенок с осколками»;

Наталья: «У него небольшая ранка на животе»;

Александр: «Ребенка спасли?»;

Наталья: «У ребенка рана на животе, он в травматологии, с ним все хорошо будет».

Также люди пишут о других подробностях происшествия, в частности о том, что квартира была съемная. И выдвигают предположения, что мужчина принес боеприпас со «службы»:

Елена: «Ппц, что за люди, сам жить не хочешь, так не убивай других! И к тому же, насколько я поняла, квартира съемная была»;

Наталья: «Вопрос в другом, какого хрена у него была граната, и куда вообще смотрит так называемая милиция? Раз на то пошло, то, может, и в Харцызске пора шмон навести, как в Иловайске, а то неизвестно, кто и что завтра взорвет»;

Елена: «Давно пора! Со службы, я так поняла, притащил! Я сочувствую горю семьи и сочувствую тем людям, которые сдали им квартиру»;

Екатерина: «Вообще мозгов нет! Зачем в дом нести эти боеприпасы. Урод, одним словом»;

Юлия: «О шмоне предупреждают заранее, чтоб идиоты успели подготовиться».

Напомним, в неподконтрольном украинским властям Харцызске 6 ноября в квартире взорвалась граната.

Читайте также: