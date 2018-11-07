В Бахмуте мужчина попал под авто. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) вечером 6 ноября в результате ДТП мужчина получил телесные повреждения. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции.

«Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и пешехода произошло вчера, 46-летний мужчина переходил проезжую часть, когда произошел удар легковым автомобилем под управлением 42-летнего местного жителя. Мужчина с телесными повреждениями был госпитализирован», – рассказали в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение). Продолжается следствие.