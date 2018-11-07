Жительницу Северодонецка осудили за призывы изменить границы Украины. Новости

На Луганщине осудили жительницу Северодонецка, которая распространяла в социальной сети информацию с призывами к изменению границ территории Украины. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что ведомством поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении жительницы Северодонецка по факту совершения ею уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

«Установлено, что в течение 2014-2015 годов лицо принимало активное участие в антиукраинских группах в социальной сети "Вконтакте", где распространяло информацию с призывами к изменению границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем признания террористической организации "ЛНР" независимой республикой и присоединения части территории Украины в состав Российской Федерации. Учитывая тот факт, что во время досудебного расследования подозреваемая полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого ей уголовного преступления искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности», – сказано в сообщении.

Приговором Северодонецкого городского суда Луганской области женщина признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины, и ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года и применением специальной конфискации имущества.