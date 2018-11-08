Утепляйся, кто может! Зимой разрешили отключать газ и отопление за долги. Новости

Как известно, отключать потребителей газа и централизованного отопления в отопительный период в Украине запрещено. Точнее – будет запрещено еще около трех недель. А уже с 1 декабря года украинцев смогут принудительно отключить от газоснабжения и централизованного отопления (вместе с горячей водой), если у них есть долги по оплате за эти услуги. Причем, есть серьезные опасения, что отключать могут коллективно – домами и целыми микрорайонами, не зависимо от наличия или отсутствия долга у отдельных семей…

Донбасс – первый на очереди

Интересно, что, согласно официальной статистике, больше всего за потребленный газ должны коммунальные предприятия Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Одесской областей. Как следствие, именно население этих областей имеет максимальные шансы первыми ощутить на себе всю прелесть зимовки уже в новых, принципиально иных условиях. Условиях, максимально приближенных к естественной среде.

По данным Главного управления статистики в Донецкой области, долг жителей Донецкой области (без учета неконтролируемых территорий) за поставки природного газа на конец сентября этого года составлял более 1,44 млрд грн. Долг за централизованное отопление и снабжение горячей водой составил еще более 818,1 млн грн.

Всего же, на конец сентября 2018 года задолженность населения Украины за потребленный газ составила 16,8 млрд грн., а за централизованное отопление и поставки горячей воды – 10 млрд грн. Общая задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги в стране достигла отметки 38,2 млрд грн., увеличившись за нынешний год на 5,9 млрд грн. И Донецкая область в лидерах по этим показателям.

«Общая задолженность всех жителей и предприятий Донецкой области составляет более 3,1 млрд грн. Из этой суммы большая часть долга – 1,7 млрд грн. – приходится на областное коммунальное предприятие "Донецктеплокоммунэнерго". Долги эти накапливались несколько лет, и погасить их быстро не получится. Поэтому с газовщиками сейчас ведут переговоры о том, чтобы долги реструктуризировать. У нас в Украине есть много законов, и один из них говорит, что теплоснабжающим и газовым предприятиям, несмотря на большие долги, нельзя отключать отопление или снижать поставки теплоносителя ниже порогового уровня», – сообщила в середине октября заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой областной военно-гражданской администрации Лариса Гусева. На тот момент она еще не знала, что теплоснабжающие и газовые предприятия можно будет отключать…

Непопулярный шаг сделан

По большому счету, компания «Нефтегаз Украины», поставляющая газ коммунальным предприятиям по всей стране, всегда хотела получить такое право – отключать должников. И постоянно его добивалась. Однако центральные власти до настоящего момента такого никогда не разрешали. Они принимали во внимание целую гроздь различных факторов, которые в конце концов, сложившись в незатейливый паззл, легко могли вылиться в банальный коммунальный бунт населения. Однако, как сказал весьма неглупый, хотя и древний грек Гераклит – все течет, все меняется. Изменилось и это.

Национальная комиссия регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разрешила отключение зимой тепла в домах украинцев, если те задолжают за поставленные услуги. Как следствие, в результате изменений, внесенных в Кодекс газотранспортных систем (ГТС), НАК «Нафтогаз Украины» уже с 1 декабря нынешнего года сможет поручать операторам, т. е. газораспределительным компаниям (также именуемым просто – облгазы) отключать предприятия теплокоммунэнерго за имеющиеся долги. Конечно, под удар попадут и другие предприятия. Однако теплокоммунэнерго в этом смысле вне всякой конкуренции и у предприятий этой отрасли безусловный приоритет на отключение.

Примечательно, что в НКРЭКУ уже предупредили всех, что отказ какого-либо облгаза перекрыть газовый кран будет расцениваться как… злоупотребление своим монопольным положением. С другой стороны, сам «Нефтегаз Украины» – также монополист, являющийся единственным поставщиком газа населению и предприятиям теплокоммунэнерго. Но этот фактор в данном случае во внимание не принимается, как несущественный.

«Отключение населения от отопления в зимний период – шаг непопулярный. Однако он был главным требованием "Нефтегаза Украины" во время утверждения нового Кодекса ГТС. И на него пришлось пойти», – прокомментировала случившееся глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Три дня и все…

Примечательно, что ранее она говорила совершенно противоположные вещи. «Закон обязывает обеспечить технологическую безопасность функционирования систем теплоснабжения во время прекращения газоснабжения. То есть нельзя отключать предприятия теплокоммунэнерго в зимний период. Традиционно НАК "Нефтегаз Украины", понимая, что, давая поручение на отключение теплокоммунэнерго в отопительный сезон, он автоматически становится под прицел прокуратуры за нарушение закона о теплоснабжении, пытается чтобы эта проблема была инициирована кем-то другим – например операторами газотранспортных систем или газораспределительных сетей. Но это некорректно по отношению к операторам», – не так давно заявляла она.

Говоря о технологической безопасности систем теплоснабжения, Оксана Кривенко имела в виду возможность многочисленных и серьезных аварий на теплотрассах, ущерб от которых вполне может превышать сумму долга. Однако, компании, поставляющие населению коммунальные услуги, на данный момент уже должны за поставленный газ «Нефтегазу» впечатляющие 23,9 млрд грн. Видимо, этот аргумент и перевесил все остальные.

Причем, если раньше «Нефтегаз» почти ничего с этим поделать не мог, то теперь он может отыграться, что называется, по полной на вполне законных основаниях. И, по-видимому, он серьезно настроен воспользоваться свежеиспеченным правом.

«Мы уже обратились за разъяснениями в НКРЭКУ и там сказали, что не выполнять требования "Нефтегаза" нельзя. На такой шаг придется пойти, если "Нефтегаз" пришлет соответствующее требование. Более того, НКРЭКУ уже обязала операторов газораспределительных сетей заключить договора на выполнение работ по прекращению газоснабжения», – сообщила коммерческий директор ПАО «Харьковгаз» Ирина Листовая.

«НКРЭКУ отклонила требование операторов газораспределительных сетей не отключать теплосети по поручению НАК "Нефтегаз Украины" и обязала заключить договора на выполнение работ по прекращению газоснабжения. Если в течение трех дней после поручения НАК "Нефтегаз Украины" на отключение тепловые сети не урегулируют отношения с государственным монополистом, ПАО "Днепрогаз" будет вынуждено ограничить газоснабжение на объекты», – подтвердил ситуацию коммерческий директор ПАО «Днепрогаз» Игорь Маньковский.

Главная неприятность для населения в случившемся заключается в том, что на данный момент в Украине выборочно отключить газ или отопление конкретному должнику технически почти невозможно. Именно по этой причине есть опасность того, что отключать за долги будут сразу предприятия теплокоммунэнерго. Таким образом, по сути, платежи конкретного потребителя на процесс никак не влияют. Если какая-то семья исправно оплачивает счета за газ и централизованное отопление, но соседи по дому не столь щепетильны, то пострадают все равно все.

«Если от газа отключат теплоэнерго, батареи станут холодными во всех домах, детских садиках, школах и больницах, которые подключены к предприятию. А учитывая, что «Нефтегазу» должны все, то риск отключения есть практически у каждого. Стопроцентный расчет получить сейчас нереально. Долги образовываются, в том числе, из-за плохой платежной дисциплины простых потребителей, где-то есть задолженности у бюджета по субсидиям и т. д.», – сообщил эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

Лучше платить не будут. Нечем

Примечательно, что большинство экспертов не ожидает от такого шага улучшения платежной дисциплины со стороны населения. Причин тому несколько. Одна из них – очередное повышение цен на газ для населения с 1 ноября 2018 года на 23,5% до 8,55 грн. за куб. м. Чувствительнее всего это повышение будет для тех украинцев, которые используют газ для отопления своих жилищ. Впрочем, такой рост на газ неизбежно потянет за собой и повышение тарифов на централизованное отопление. В правительстве прогнозируют рост на 16%, эксперты – до 22% еще до конца нынешнего года.

«Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ еще до утверждения новой программы Советом директоров Фонда», – прямо говорится в официальном заявлении министерства финансов Украины.

А далее ожидается еще двукратное повышение стоимости газа для населения: с 1 мая 2019 года до 9,85 грн за куб. м и с 1 января 2020 года – до 12,31 грн за куб. м. С соответствующим ростом тарифов на централизованное отопление для населения.

Кроме того, с 1 января 2019 года в Украине вводится пеня за несвоевременную оплату коммунальных услуг. На первый взгляд, она смехотворна – 0,01% долга за каждый день просрочки оплаты. Но если не платить за отопление и горячую воду несколько месяцев, то ее вполне можно почувствовать. Как, впрочем, и абонентскую плату за коммунальные услуги, которая также вводится с нового 2019 года. По сути, это коммунальный налог. Он платится, даже если человек не пользуется коммунальными услугами…

И, наконец, субсидии. В 2018 году на субсидии населению в госбюджете было заложено 71 млрд грн. На 2019 год запланировано… 55 млрд грн. Правда, после повышения тарифов на газ, правительство пообещало компенсировать населению этот рост. Эксперты считают, что реальная потребность в субсидиях после роста тарифов – 90 млрд. грн. Но едва ли финансирование субсидий из бюджета так вырастет. Скорее, еще более ужесточатся правила предоставления субсидий населению.

Тотальное вымерзание или банальная пугалка?

«Правительство дало разрешение НАК «Нефтегаз» в минусовую температуру зимой за долги по коммунальным платежам отключать у людей газ. Из-за этого на Украине зимой могут быть отключены от тепла и замерзнуть целые города. Я вам вообще скажу, что это лицензия на убийство – на это похоже. Никогда нельзя было в минусовую температуру газ отключать. Да, долги по коммуналке выросли в 7 раз за последние 5 лет. Но не потому, что люди не хотят платить, или потому, что люди плохие. Потому что у людей просто банально нет денег», – заявил депутат Верховной Рады Александр Вилкул.

Однако некоторые эксперты не верят, что подобное на самом деле случится. Особенно в многоквартирных домах крупных городов. И считают, что власти берут «на испуг», пытаясь выжать у населения какие-то дополнительные деньги.

«Действительно, "Нефтегаз" имеет право прекратить или ограничить подачу газа за долги. Должника обязаны предупредить, а если долг не погашен, могут отрезать от трубы. Но к многоквартирным домам такой механизм не применяется. Технически перекрыть тепло для отдельных должников невозможно, а провести массовое отключение всего дома при наличии задолженности лишь у пары абонентов поставщик не может – его просто завалят исками от тех абонентов, у которых нет долгов», – заявили юристы Ассоциации ОСМД «Развитие самоуправления».

Что показывает практика?

Кто прав в оценках? Это очень скоро покажет зима. Впрочем, можно попытаться оценить ситуацию уже сейчас.

«Все котельные готовы к запуску, системы заполнены водой и могут начать генерировать тепло немедленно в случае… разблокирования подачи газа», – сообщили в первых числах ноября в военно-гражданской администрации Торецка (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.). Заместитель председателя администрации Сергей Винник уточнил, что причина происходящего в том, что долг предприятия «Дзержинсктеплосеть» – 192 млн грн, а долг населения по оплате за отопление – 72 млн. грн. «Сейчас идут трудные переговоры на всех уровнях», – резюмировал он.

«На сегодняшний день на газовых котельных существует проблема. Нам не дают лимиты по газу, эта проблема касается не только Краматорска. Это всеукраинская проблема, которая, думаю, на контроле у правительства и губернатора области. Думаю, в кратчайшие сроки она будет решена. И отопление в этих домах будет запущено», – объяснил также в первых числах ноября глава Краматорского горсовета Андрей Панков холодные батареи в большей части домов города.

А тем временем «Нефтегаз Украины» уточнил, что: «Поставки природного газа производителю тепловой энергии осуществляются в случае выполнения последним, как минимум, двух условий: заключение с компанией договора поставки природного газа в соответствии с законодательством, а также обеспечение хотя бы одного из предусмотренных Положением обязательных условий по расчетам за использованный природный газ».

Обязательные условия:

как минимум на 90% рассчитаться за использованный газ;

подписать с «Нефтегазом» договор реструктуризации долга;

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»