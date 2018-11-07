Озеленить на 115 миллионов: В Славянске уверяют, что городу не хватает растений. Новости

На озеленение территории Славянска (Донецкая обл.) планируют потратить 115 млн грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 ноября, в ходе заседания исполкома горсовета сообщила начальник городского отдела экологии и природных ресурсов Лариса Соловей.

Она напомнила, что Славянск относится к курортным городам, а для сохранения такого статуса необходимо соблюдение норм, в том числе по озеленению.

Так, для Славянска нормируемая площадь озеленения территорий общего пользования должна быть 11 кв. м на одного жителя, а фактически она – 5,24. В районах жилой застройки по нормам – 6 кв. м на человека, а фактически – 5,4.

А если заселить все санатории «Славкурорта», то они тоже не выдержат стандартов по зелени, т. к. нормативы для курортной зоны:

100 кв. м на одного отдыхающего;

50 кв. м для одного местного жителя курортной зоны.

В соответствии с Генеральным планом развития Славянска, существующая площадь насаждений общего пользования составляет 60 га, а по нормативам должно быть – 125,4 га.

«Деревья в городской черте являются зеленой фабрикой, которая восстанавливает состав отработанного воздуха. Большинство деревьев в Славянске были посажены в 60-70 годы прошлого века и достигли своего возрастного предела. Недостаточны для поддержания биологического потенциала растений и проводимые агротехнические мероприятия, такие как полив, обрезка, формирование кроны. Также негативное влияние на зеленые насаждения в некоторых районах города оказывает и близкое залегание засоленных грунтовых вод», – поясняет Лариса Соловей.

Затрудняет развитие зеленой зоны недостаток средств, отсутствие современных машин для ухода за насаждениями, нехватка специалистов соответствующего профиля. В городе также нет питомников зеленого хозяйства, что, в частности, не позволяет производить свои растения для «декорации» города – например, те же цветы.

Главный эколог Славянска подчеркнула необходимость принятия мер по повышению уровня озеленения города в рамках реализации городской Программы озеленения на 2019-2020 гг. Согласно планам, за 2 года на работы по озеленению и улучшению городских территорий, приобретение специальной техники и пр. будет потрачено 115 млн грн. Основная часть будет профинансирована за счет областного экологического фонда. Также заложены средства из местного бюджета и других источников финансирования.

«Принимая во внимание новые тенденции в развитии системы озеленения городов, главным проектным предложением для капитального ремонта зеленых зон является создание уголков с богатым дендрологическим составом насаждений, ландшафтными цветниками, композициями из камня, твердым покрытием дорожек, установкой малых архитектурных форм», – рассказала Соловей.

Она также отметила, что особым европейским брендом в озеленении городов в настоящее время является высадка новых для Украины деревьев – павловнии императорской и платанов западных с формированием различных форм кроны. А контейнерная посадка растений гарантирует быстрое улучшение рекреационных и транзитных условий главных улиц и обеспечит возможность размещения стоянок, которые не мешают движению транспорта и прохода пешеходов.

В городе также будет продолжена инвентаризация зеленых насаждений и удаление аварийно-опасных деревьев. Так, на 1 января 2018 года в городе насчитали 2 800 аварийных деревьев, при этом стоимость работ по сносу дерева средних размеров вместе с его вывозом по смете составляет около 1 900 грн.