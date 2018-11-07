Порошенко рассчитывает, что «выборы» в «Л-ДНР» приведут к новым санкциям против РФ . Новости

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Запад введет санкции против РФ за организацию «выборов» на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Об этом сегодня, 7 ноября, президент сообщил на своей странице в Twitter.

«Ожидаю, что так называемые фейковые выборы 11 ноября запустят введение новых санкций и покажут, что терпение Запада также не безгранично. Теперь время говорить не об ослаблении санкций против России, а об их усилении», – написал Порошенко.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей.

Напомним, что 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные «выборы» на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

Читайте также: