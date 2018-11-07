Россия «обкатывает» на Донбассе новое вооружение, – президент. Новости

Россия «обкатывает» на Донбассе новое вооружение. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 ноября, во время международной конференции на тему: «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед» рассказал президент Украины Петр Порошенко.

«Сейчас нет, к счастью, тех, кто будет возражать, что реваншистская политика Кремля против Украины стала общим вызовом для всей евроатлантической безопасности. Как и тому, что без сильной Украины, которая уже сейчас превратилась де-факто в восточный фланг НАТО, точно не может быть и речи о стабильном Евроатлантическом пространстве», – подчеркнул Порошенко.

«Сегодня на оккупированном Донбассе, в незаконно аннексированном Крыму Россия отшлифовывает технологии, которые, давайте говорить честно, выходят далеко за пределы Украины и угрожают точно не только Украине», – добавил он.

Порошенко отметил, что аннексированный Крым стал базой для российских крылатых ракет. «Куда они дальше – только в Украину полетят? Или в Сирию? Или в страны Средиземного моря? Чтобы очертить там свою, российскую зону влияния, зону контроля. Мы что, не знаем, что на Донбассе обкатывается абсолютно новое российское вооружение... На Донбассе совершенствуются методы пропагандистского прикрытия регулярных войск. На Донбассе были использованы десятки тысяч бойцов так называемых ЧВК – частных армий. Какие они частные? Они набираются через систему российских военкоматов, финансируются за счет средств госбюджета и комплектуются бойцами регулярной армии», – сообщил президент.

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