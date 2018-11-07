В зоне ООС обеспечивать порядок помогают военные Нацгвардии (Видео). Новости

На Донбассе уже более 5 месяцев военнослужащие Национальной гвардии Украины принимают участие в проведении операции Объединенных сил (ООС). Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-центр ООС.

«Ежедневно гвардейцы выполняют ряд определенных законодательством задач. Среди основных – несение службы на стационарных и мобильных блокпостах, охрана общественного порядка в населенных пунктах, охрана взводных опорных пунктов, особо важных государственных объектов, судебных органов и судебных помещений, конвоирование подсудимых», – сказано в сообщении.

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