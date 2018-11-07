На Азовском море Россия отрабатывает блокаду морских портов, – Порошенко. Новости

На Азовском море Россия отрабатывает блокаду морских портов, которая может коснуться не только украинских предприятий, но и других стран мира. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 ноября, во время международной конференции на тему: «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед» заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Азовское море всегда было символом мира, не было никаких оснований для никаких конфликтов. И сейчас Азовское море активно насыщается военными кораблями [РФ], отрабатывается система блокады украинских морских портов», – сказал он.

По его словам, Россия пытается остановить работу морских портов Мариуполя и Бердянска. «Остановить работу черной металлургии Украины, остановить экспорт. По какому праву? Я убежден, что не только эта технология будет применяться в отношении украинских портов», – заявил Порошенко.

Президент добавил, что апробированные против Украины кибератаки Россия сейчас активно применяет против других стран мира. Кроме того, Россия «обкатывает» на Донбассе новое вооружение.

Напомним, в ответ на поданную Украиной жалобу в ООН на поведение России в Азовском море создан трибунал, однако, жалоба пока не рассматривается. При этом Российская Федерация значительно усилила давление на украинские суда в Черном и Азовском морях, поэтому Украина обратилась к партнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на ситуацию в Азовском и Черном морях. В свою очередь ВМС Украины усилили защиту Азовского моря, а в правительстве заявили о создании военно-морской базы до конца этого года.

После того, как в Украине заговорили о разрыве Договора с Россией о сотрудничестве по Азовскому морю, в МИД РФ заявили, что это будет иметь последствия и для официального Киева.

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