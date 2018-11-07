«Сейчас тебе морду набьют»: Блогер прошлась с флагом Украины по городам аннексированного Крыма (Видео). Новости

Крымский видеоблогер Алена Бардовская провела эксперимент – прошлась по городам аннексированного Крыма с флагом Украины. Чтобы проверить реакцию людей, она просила прохожих сфотографировать ее с флагом. Реакция была неоднозначной – большинство просто отказывались, молодежь оказалась более толерантной, но были и явные угрозы.

В частности, 2 ноября Бардовская была в Симферополе, 3 ноября – в Бахчисарае, 4 ноября – в Севастополе, где проходило празднование Дня единения народов.

«Начала я с Симферополя, потом поехала в Бахчисарай и завершила эксперимент в Севастополе. Честно, что произошло со мной – я не ожидала такой реакции. Ролик предполагался, что у нас здесь все супер, все открытые, ребята – приезжайте, ничего не бойтесь. Но, блин, что-то пошло не так», – комментирует блогер.

Начала она эксперимент с Симферополя. На центральной площади молодежь соглашалась фотографировать блогера с украинским флагом, однако проходи более старшего возраста бросали в адрес девушки нелицеприятные реплики. Затем она просила запечатлеть ее с флагом Украины на фоне здания «правительства» Крыма – здесь эксперимент не удался, все отказывались.

«Что-то я даже расстроилась. Одна женщина подлетела – зачем тут нужен этот флаг?... [У самого здания "правительства"] все стояли и тупо отказывались меня сфотографировать, первые парни вообще сказали – вы не к тем подошли, я вас фотографировать не буду. Остальных я звала-звала, а они – нет, мы вас с этим флагом фотографировать не будем. И только одна женщина с детьми согласилась меня сфотографировать, потому что она меня узнала», – описала ситуацию Бардовская.

Затем она прошлась по центральной улице Симферополя с флагом Украины на плечах. «Здесь, на прогулочной улице, проще – не отказываются сфотографировать», – замечает она.

Но несколько парней все-таки отказали, без объяснения причин. А один мужчина сам попросил сделать селфи, группа девушек отреагировала – «Шикарный флаг» и также сами попросили сделать совместную фотографию. «Молодежь более любит смелость, тем, кому постарше – более обидно», – прокомментировала блогер.

Блогер с флагом заинтересовала двух молодых мужчин, они согласились ее сфотографировать. Разговорились (съемка производилась скрытой камерой). По их словам, сами они живут в Крыму, но у одного из них родственники – на материковой части Украины. «Сестра в Запорожье. Но ни они к нам, ни я к ним приехать не можем. Потому что я не знаю, что меня ожидает там», – сказал мужчина. При этом они признали, что при Украине в Крыму жилось легче. «Раньше заработанные деньги ощущались в кармане, сейчас – нет. Сумма получается та же самая – что ты на 200 грн мог купить, что сейчас на 2 тыс. руб. Т. е. только добавились нули. И в чем богаче мы стали?», – задает риторический вопрос крымчанин.

С наибольшей агрессией Бардовская столкнулась в Бахчисарае, где она проводила эксперимент на рынке. Мужчина согласился ее сфотографировать, но вот окружающие начали открыто высказывать свое недовольство:

– Почему вы обернулись в эту тряпку? Что за реклама? Сейчас вызову кого-надо. Что за ерундой вы занимаетесь?

– У нас в Крыму три национальности. А если бы это был флаг Узбекистана? Почему нельзя с украинским?

– Убирай это все, а то мы сейчас тебя упакуем.

– Вот вы, две взрослые женщины, будете меня сейчас «упаковывать»?

– Элементарно. Да сейчас позвоним… Сейчас заберу у тебя флаг, и все.

– Куда вы звоните, в милицию? Звоните.

– Вы не имеете право с флагом стоять. Это демонстрация, это незаконно.

– Я не устраиваю демонстрацию. Демонстрация – это когда 50 человек… Украинцы что, не живут в Крыму? Почему с украинским флагом нельзя?

– Что ты нарываешься, сейчас тебе морду набьют, и все.

– Вы что, серьезно считаете, что мне могут набить морду в Крыму за то, что я стою с украинским флагом?

– Да, да…

Один мужчина вступился за блогера, просил женщин ее не трогать. Но его крымчане быстро «отшили» – «иди отсюда, вы одна шайка-лейка».

4 ноября в Севастополе Бардовская с флагом на плечах прошлась по центральной площади, где проходили мероприятия по празднования Дня единения, фотографировать себя она уже не просила. «Меня удивило, что все ко мне были полностью равнодушны», – констатировала девушка.

На следующий день после опубликования видео Бардовская подвела итог произошедшему. «Не спала всю ночь. Просыпалась – читала комментарии. Я не ожидала такой реакции тем более в комментариях – люди угрожают, пишут страшные вещи», – говорит блогер.

Она акцентирует, что ролик с флагом планировался как социальный, она не хотела устраивать провокаций. «Почему-то все подумали, что это видео – провокация… Я не хотела создавать какую-то политическую провокацию… Когда я встретила женщин, я просто не ожидала такой реакции на флаг, и мне было немного обидно, потому что моя миссия была – сказать, что вот, украинцы, пожалуйста, приезжайте к нам, что у нас все дружно», – поясняет крымчанка.

При этом она считает, что вся реакция большинства людей бала нормальной. «Бурная реакция была только у женщин, которые работают на рынке. Мне за все это время никто не позвонил, не написал ни из правительства, ни из ФСБ… На видео попался даже общественник, который высказался толерантно, конечно, выразил и негодование, что я с флагом в центре города.…Были люди, которым была неприятна эта ситуация… Кто-то крутил у виска, кто-то спрашивал – зачем ты это делаешь, мы же находимся между двух огней… Многим не понравилась ситуация, что я выложила спор с женщиной в Бахчисарае… У меня был выбор не публиковать ролик… Вышло то, что вышло. Я ничего не вырезала, ничего не подстраивала. Мне очень обидно, что людям порой хочется видеть только белое…», – подвела черту эксперименту блогер.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube