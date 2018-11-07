Силовая часть хорватского сценария на Донбассе уже была, – Черныш. Новости

Украина уже применяла на Донбассе силовой сценарий для возвращения территорий, но этого недостаточно, чтобы урегулировать вооруженный конфликт. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

«Примеров в истории не так много, как можно с помощью миротворческих миссий решить ситуацию с возвращением территорий. "Мир" политики используют по-разному. Прекратили стрелять – это перемирие, это – не мир. Мир – это даже не возвращение территорий, это когда все вопросы возможного возврата к конфликту на этой территории и с этими людьми сведены к минимуму», – говорит он.

«Но это предусматривает, как этап, возвращение территорий. Как можно вернуть территории, если ними не управлять в гражданской сфере, ни в военной. Не может быть военная диктатура вечность», – продолжил Черныш.

Глава МинВОТ в очередной раз подчеркнул, что самая успешная миротворческая миссия по урегулированию вооруженного конфликта была в Хорватии, в Восточной Славонии. «В Хорватии было два примера, как поступать с территориями. Военная операция "Буря", в ходе которой военным путем была освобождена часть самопровозглашенной "республики" Сербская Краина и возвращена часть хорватских территорий. А та территория, которая была ближе к границе с Сербией, также как у нас сейчас к России, была реинтегрирована мирным путем», – провел параллели с Донбассом Черныш.

«Я хочу акцентировать, что мы 2/3 территории, которую мы не контролировали в 2014-2015 годах вернули военным путем: Славянск, Северодонецк, Краматорск, Мариуполь и так далее. Поэтому теперь у нас должна быть [миротворческая] миссия по хорватскому сценарию из трех компонентов», – заявил министр.

Он напомнил, что собой представляют эти три компонента: «Военный – исключительно международные миротворцы заходят к границе, контролируют и границу с Россией, и чтобы не боялись, и дали срок на переходный период. В это время обеспечивается безопасность, отводятся вооружения. Военные делают свое дело. Не должно быть других военных, любых. Международные полицейские силы должны обеспечить, чтобы не было грабежей, похищений, насилия. Это тоже может быть международным компонентом, может быть смешанным. Разные модели есть. И есть третий компонент – это ежедневное управление территориями».

Черныш добавил, что международная переходная администрация на Донбассе позволит украинским властям постепенно взять под полный контроль жизнедеятельность ранее неподконтрольных регионов.

Глава МинВОТ также подчеркнул, что в отличие от Грузии и Молдовы Украина ведет переговоры с участием международных партнеров напрямую с Россией о неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и не соглашается на диалог с «ДНР» и «ЛНР», из которых РФ путем проведения «выборов» в «республиках» пытается создать рычаг влияния на всю страну.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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