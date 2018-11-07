Реакция мира на события в Грузии была такой, что не остановила агрессию РФ, – Порошенко. Новости

В 2008 году реакция мира на события в Грузии была такой, что не остановила агрессию РФ. При более решительных действиях, возможно, не начался бы конфликт в Украине. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 ноября, во время международной конференции на тему: «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед» рассказал президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, Россия проводит гибридную войну уже десятилетие, несмотря на то, что слова «гибридная война» вошли в лексикон украинцев лишь 4,5 года назад. «Потому что мы не знали, как называть то, что происходило в Грузии в 2008 году», – сказал Порошенко.

«Мы продемонстрировали солидарность с Грузией, мы продемонстрировали, что этот вопрос для нас очень важен. Но реакция мира тогда была такой, которая не остановила агрессию. Если бы мы решительно действовали в 2008 году, возможно, не было бы 2014-го», – добавил он.

В то же время, президент выразил благодарность за то, что была создана «мировая коалиция в поддержку Украины для противодействия российской агрессии».

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