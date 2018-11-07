Учения: На Донетчине полицейские отразили вооруженные атаки на блокпост (Фото). Новости

Сотрудники полиции, несущие службу на блокпостах в составе Объединенных сил, отработали действия в случае попытки прорыва группы вооруженных преступников, а также алгоритм проверки крупногабаритного транспорта с использованием новейшего оборудования. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Учения проходили в рамках переформатирования деятельности блокпостов и касались порядка организации несения службы на стационарных и мобильных стоп-контролях, а также отработки действий в случае осложнения оперативной обстановки.

Занятия для работников территориальных подразделений и подразделений полиции особого назначения других областей провели представители управления превентивной деятельности и инструкторы тренингового центра полиции Донецкой области. В частности, учения прошли на блокпосту в Покровске. Полицейские совершенствовали тактику реагирования на внештатные ситуации: вооруженное нападение, попытку прорыва через стационарный объект на автомобиле. Кроме того, сотрудники полиции отработали действия во время блокирования преступников, пытающихся пересечь зону действия мобильного блокпоста.

Также полицейские прошли тренинг по проведению проверки грузовиков с использованием специальной техники для осмотра труднодоступных мест. Новое оборудование позволяет выявить скрытое оружие и наркотики и прекратить их перевозки.

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