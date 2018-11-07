В колониях «ДНР» и «ЛНР» заключенных принуждают работать, – правозащитники. Новости

В колониях «ДНР» и «ЛНР» заключенных принуждают работать, но такие факты зафиксированы не во всех исправительных учреждениях, оставшихся на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом рассказала эксперт ОО «Донбасс SOS» Наталья Мельник.

«У нас нет фактов, что осужденных заставляли рыть окопы, но есть факты того, что осужденные ремонтировали военную технику, изготовляли гробы для членов незаконных вооруженных формирований, шили военную форму, берцы», – говорит она.

«По нашей информации, принудительный неоплачиваемый труд существует в колониях на временно оккупированных территориях, но в отдельных колониях, не во всех. Можно сказать, что там, где сохранилась промышленная база, там он и существует», – сообщила Мельник.

Напомним, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский опасается, что объявленное в «ЛНР» «помилование» 2-х осужденных может запустить механизм торговли «помилованиями» на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Он также рассказал, что в «ДНР» и «ЛНР» построили целую систему заработка на заключенных – от продажи гуманитарных грузов из России до бесплатного труда и взяток от родственников.

По информации правозащитников, в «ЛНР» используют принудительный труд заключенных, которых заставляют работать на тяжелых работах бесплатно и под угрозой физического насилия. Кроме того, через места лишения свободы, расположенные на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, проходит наркотрафик из России и Крыма.

Как сообщалось ранее, из-за того, что в Украине несвоевременно подумали об эвакуации осужденных и задержанных на Донбассе, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остались более 16 тыс. человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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