Эксперт назвал главную опасность затягивания конфликта на Донбассе. Новости

Затягивание урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе уже привело к тому, что в этих реалиях взрослеет новое поколение детей, проживающих на неподконтрольных Украине территориях. Об этом заявил политолог Алексей Якубин.

«Детям, которым на начало конфликта было 10 лет, сейчас им уже 15 лет; детям, которым было 5 лет, им уже 10 лет. Для них во многом начало осознанной жизни – они не знают другой реальности. Опасность в том, что они все время живут в реальности конфликта, который все затягивается и затягивается», – сказал он.

«Очевидно, что все это надо прекратить. Но надо смотреть, как будет разворачиваться ситуация в Париже [11 ноября]. Я знаю, что Макрон просил Трампа и Путина, чтобы они не проводили там совместную встречу, чтобы празднование 100-летия окончания Первой мировой войны не было перефокусировано, как это было в Хельсинки», – отметил Якубин.

Напомним, в столице Франции в это воскресенье, 11 ноября, состоится празднование 100-й годовщины окончания Первой мировой войны, в котором примут участие все лидеры стран-участниц «Нормандского формата», включая президента РФ Владимира Путина, а также президент США Дональд Трамп. На эту же дату в «ДНР» и «ЛНР» назначили проведение своих «выборов» «глав республик» и «народных советов».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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