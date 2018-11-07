Финансирует Япония: В прифронтовом Светлодарске детей обучают безопасности (Видео). Новости

В проекте «Безопасная школа» принимают участие 10 учебных заведений востока Украины. Одно из них – в прифронтовом городе Светлодарске (Донецкая обл.).

Почти каждый день светлодарцы ощущают опасность. Труднее всего детям. «Ты не можешь думать об учебе, ты не можешь думать о своих каких-то свободных занятиях. Ты просто сидишь и думаешь, как тебе элементарно выжить в такой момент», – говорит 16-летняя школьница Екатерина.

Екатерина – одна из учащихся учебно-воспитательного комплекса, где реализуется проект «Безопасная школа». «Эта система позволяет более точно определить болевые точки. Что нужно делать в первую очередь, и что уже можно отпустить в "свободное плаванье" – не заниматься больше этим, потому что это сформировано», – поясняет директор Светлодарского учебно-воспитательного комплекса Ольга Гутник.

Детей и педагогов обучают правилам безопасности и рассказывают, как действовать в случае чрезвычайных происшествий. В качестве специалистов – сотрудники всемирного детского фонда ЮНИСЕФ.

«Во-первых, большинство учебных программ, по которым работают с учителями, были протестированы и отработанные в других странах. Во-вторых, это дополнение к тем базовым знаниям по организации безопасности, которыми должны владеть местные педагоги. Но это уже совсем другой – более высокий уровень таких знаний и навыков», – комментирует глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джама Гулейд.

Средства на реализацию проекта выделило правительство Японии – почти 300 тыс. долл.

«В этот раз мы посетили три школы, но помощь предоставляем гораздо большему количеству учебных заведений. И мы планируем продолжать этот проект. В первую очередь мы планируем помогать школам, которые находятся в зоне конфликта и пострадали от боевых действий», – отметил Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Украине Шигеки Сумме.

По программе проекта «Безопасная школа» светлодарское и другие учебные заведения региона получили новую мебель, книги о минной безопасности и наборы для всестороннего развития дошкольников.

Источник: ТК «Донбасс»