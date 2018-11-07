Через 5 лет Украина может стать экспортером газа, – мнение. Новости

Через 5 лет Украина может стать экспортером газа, но для этого необходимо создать условия для инвесторов. Об этом заявил глава Оппозиционного правительства Борис Колесников во время рабочей поездки в Полтавскую область, в ходе которой он посетил Мачухскую установку подготовки газа «ДТЭК Нефтегаз», пишет «Сегодня».

Колесников отметил, что Украина 50 лет назад добывала в три раза больше газа, чем сегодня – 60 млрд кубометров, которые поставлялись во всю советскую систему газопроводов. Сегодня Украина добывает 20 млрд кубов.

«Если расти на 20% в год, то за 5 лет можно стать чистым экспортером газа, покрыв все свои внутренние потребности. Для достижения такого результата необходимы гарантии для инвесторов. Чем надежней будут гарантии у инвесторов, тем скорее Украина станет энергонезависимой. Нужно гарантировать права инвестора и создать условия для того, чтобы газодобытчики могли вкладывать в новые скважины. Необходим аукцион лицензий, и чем быстрее, тем лучше. Все инвесторы замерли в ожидании аукциона. Если власть называет себя проевропейской, то пусть открывает аукционы», – подчеркнул политик.

По словам Колесникова, Украина занимает первое место в Европе по энергопотреблению и последнее – по ВВП на душу населения.

«Поэтому необходимо провести модернизацию жилищного фонда. Это позволит сэкономить от 50% до 65% энергозатрат. Все страны, которые входили в состав Советского Союза, давно уже это сделали. Если применить этот опыт, то наши люди будут платить в 2-2,5 раза меньше», – отметил Борис Колесников.

Он также акцентировал, что важно не то, сколько стоит газ, а то, чтобы плата за коммунальные услуги занимала в зарплатах украинцев не более 15%.

«Главное – рост доходов граждан Украины. Дело же не в том, сколько стоит газ, а в том, сколько процентов от вашей зарплаты занимает эта стоимость. В США и Великобритании на продукты население в среднем тратит 10-12%, на коммунальную сферу – 15%. Остальное остается на жизнь. Тогда люди будут спокойны, довольны и оставят массу средств на образование, обучение своих детей и создание успешного будущего для каждой украинской семьи. Выход только в росте производительности вместе с ростом зарплат», – отметил политик.