ЕС не признает легитимность «выборов» в «Л-ДНР». Новости

ЕС и Еврокомиссия имеют четкую позицию, касающуюся намерения РФ провести незаконные «выборы» на неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей, и не признает их легитимность. Об этом сегодня, 7 ноября, на брифинге сообщила пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич.

«Неделю назад мы уже высказывали позицию по этому вопросу. Мы отметили, что поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и не признаем легитимность "выборов" на этих территориях», – подчеркнула Майя Косьянчич.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей.

Напомним, что 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные «выборы» на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

«И. о. глав Л-ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что обсуждение в Совете Безопасности ООН запланированных на 11 ноября «выборов» на Донбассе без участия представителей «Л-ДНР» «некорректно и необъективно».

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