Новая услуга: В Украине подать заявление на оформление биометрического паспорта можно он-лайн (Инфографика). Новости

В Украине запущена новая электронная услуга. Теперь заявление на оформление биометрического паспорта можно заполнить и подать в режиме онлайн. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

До недавнего времени граждане для оформления биометрических документов могли дистанционно записаться в электронной очереди и оплатить соответствующие административные сборы. Теперь, одновременно с записью в электронную очередь и заблаговременной онлайн-оплатой, заявители могут заполнить интерактивную форму, указав свои персональные данные.

«После обработки этой информации онлайн-сервис сгенерирует форму с QR-кодом. QR-код будет содержать персональные данные заявителя, а сама форма – еще и исчерпывающий перечень документов, которые необходимо иметь под рукой во время личного визита в подразделение ГМС», – говорится в сообщении.

Затем сотрудник считает QR-код сканером, и информация мгновенно попадет в базы данных. Работнику миграционной службы останется только сверить ее с оригиналами документов.

Стоит отметить, что персональные данные, которые вносит заявитель, не сохраняются на серверах миграционной службы. Поэтому электронная услуга, кроме того, что является удобной, еще и безопасна.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что новация является удобной не только для заявителей, но и для государственных служащих. Ведь снижается вероятность ошибок из-за неосмотрительности и спешки при заполнении формы, сокращается время на обслуживание одного человека.

«Особую актуальность э-услуга приобретает теперь, потому что с октября 2018 года в Украине вступили в силу изменения к порядку оформления ID-карт: если раньше паспорт гражданина Украины нового образца оформляли при достижении 14-летнего возраста или с потерей или кражей паспорта-книжечки, то теперь – все желающие и в любое время», – добавили в ГМС.

Уточняется, что на первом этапе электронная услуга будет доступна для оформления загранпаспорта и ID-карты в любом из подразделений миграционной службы в городе Киеве. Однако в ближайшее время ею смогут воспользоваться жители всех регионов Украины.

Как отметили в ведомстве, новая электронная услуга доступна на сайте Государственной миграционной службы Украины и на Правительственном портале в разделе «Электронные услуги».

Читайте также: