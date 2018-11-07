В Краматорске осудили экс-инженера «радио ДНР». Новости

В Донецкой области суд приговорил жителя Краматорска к трем годам лишения свободы за сотрудничество с участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ) в 2014 году. Мужчина вел радиопередачи и агитировал население в поддержку «ДНР». Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По информации прокуратуры, с мая по июль 2014 года 38-летний мужчина, находясь в захваченном участниками НВФ здании исполнительного комитета Краматорского городского совета, а затем в местной радиокомпании с более мощной радиоаппаратурой и площадью охвата сигналом, технически обеспечивал ведение радиопередач. Его задачей была агитация населения в поддержку так называемой «ДНР».

«Таким образом так называемый "технический инженер "Радио ДНР" помогал участникам преступной организации в условиях гибридной войны сопротивляться законной власти Украины и причинял вред общественной безопасности родного города», – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд согласился с доводами, приведенными публичным обвинением, а также учел искреннее раскаяние обвиняемого и его активное способствование раскрытию преступления, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

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