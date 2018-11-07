На Донбассе самый низкий уровень заболеваемости корью. Новости

В Луганской области самый низкий показатель заболеваемостью корью по Украине. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

Так, по состоянию на 1 ноября в Донецкой области заболели 319 человек. Среди них 191 взрослых и 128 детей.

В Луганской области по-прежнему не зафиксировано новых случаев кори. Всего с начала года в области заболели 16 человек – 9 взрослых и 7 детей. Этот показатель самый низкий среди регионов страны.

В целом по Украине с начала 2018 года корью заболели 36 тыс. 455 человек, из них 14 тыс. 111 взрослых и 22 тыс. 344 ребенка. Только за минувшую неделю заболели 1 тыс. 246 человек.

«Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, то к концу года количество больных корью может превысить самый высокий показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине с 1991 года (42 724 чел. в 2006 году)», – констатируют в МОЗ.

Отмечается, что больше всего людей заболели корью во Львовской (7 364 чел.), Ивано-Франковской (3 612 чел.), Закарпатской (3 459 чел.), Одесской (2 550 чел.), Тернопольской (2 120 чел.) областях и Киеве (2 408 чел.).

По оперативным данным ЦОЗ, за неделю, с 30 октября по 6 ноября, корью заболели 1 тыс. 246 человек, из них 359 взрослых и 887 детей, что на 5,5% меньше чем на предыдущей неделе.

Также, с начала года в Украине от осложнений болезни умерли 15 человек: 11 детей и четверо взрослых.

Медики напоминают, что лекарства от кори не существует, единственный способ защититься от этого заболевания – вакцинация. Сейчас в Украине достаточно вакцин для проведения плановой и усиленной иммунизации против кори.

В ЦОЗ подчеркнули, что для проведения иммунизации взрослых, которые относятся к группе повышенного риска, в Украине вакцины есть в наличии во всех регионах. «По состоянию на 1 ноября 2018 года в Украине имеется 602 193 доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Все вакцины доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ)», – говорится в сообщении.

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