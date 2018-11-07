На КПВВ «Марьинка» у мужчины изъяли крупную сумму наличных. Новости

На КПВВ «Марьинка» (Донецкая обл.) была пресечена попытка незаконного ввоза наличных средств с временно неподконтрольной Украине территории. Об этом сегодня, 7 ноября, на своей странице Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«Во время углубленного осмотра автомобиля гражданина Д., 1977 года рождения, сотрудниками ГУ ГФС в Донецкой области, которые включены в состав Объединенных сил на КПВВ "Марьинка", обнаружены скрытые наличные средства в размере 43 тыс. грн и 14 тыс. 510 долл. США», – говорится в сообщении.

«Своими действиями гражданин Д. нарушил требования п. 9 Порядка перемещения товаров, утвержденного постановлением КМУ от 01.03.2017 № 99, и п. 4 приказа Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины № 39 от 24.03.2017, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украина № 417 / 30285 от 28.03.2017», – заявили в пресс-центре ООС.

В ведомстве добавили, что мужчину и изъятые наличные средства передали сотрудникам Управления СБУ в Донецкой области для принятия решения в рамках действующего законодательства.

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