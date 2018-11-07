Япония заявила, что считает «выборы» в «Л-ДНР» незаконными. Новости

Правительство Японии считает незаконными объявленные на неподконтрольной украинским властям части Донбасса «выборы». Соответствующее заявление сегодня, 7 ноября, сделала пресс-служба посольства Японии в Украине в Facebook.
«Заявление о так называемых "выборах", проведение которых объявлено "ДНР" и "ЛНР". Правительство Японии не допускает каких-либо попыток изменить ситуацию силовыми методами, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины. Полное выполнение Минских договоренностей всеми заинтересованными сторонами необходимо для улучшения ситуации, и выборы на временно оккупированных территориях должны проводиться в соответствии с Минскими договоренностями, а также по законодательству Украины», – отметили в пресс-службе.
«Так называемые "выборы", которые запланированы на 11 ноября и объявлены "ДНР" и "ЛНР", не регулируются Минскими договоренностями, а также законодательством и нормами Украины. Правительство Японии считает эти выборы незаконными, и такие односторонние действия не должны предприниматься», – добавили в посольстве Японии.
Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».
Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей.
Напомним, что 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные «выборы» на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.
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