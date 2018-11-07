Латвия планирует открыть консульство в Донецкой области, – Куць (Фото). Новости

Латвия планирует открыть консульство в Донецкой области. Об этом сегодня, 7 октября, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць на своей странице в Facebook.

По его словам, этот вопрос поднимался на встрече с парламентским секретарем Министерства обороны Латвийской Республики Виестурсом Силениексом во время визита латвийской делегации на Донетчину. «Кроме того, представители Национальной Гвардии и Национальных Вооруженных сил Латвийской Республики, вошедшие в состав делегации, отметили, что приехали в Украину поучиться и перенять опыт – в частности, управленческий и военный, приобретенный Украиной за годы сопротивления российской вооруженной агрессии», – сообщил Куць.

«Договорились об обмене опытом по созданию отрядов самообороны, организации работы военно-гражданских администраций, военных капелланов и тому подобное», – добавил он.

Также губернатор Донетчины напомнил, что Латвия «с начала вооруженной агрессии России против Украины твердо стоит на позициях восстановления мира и территориальной целостности нашего государства и всячески этому способствует».

В частности, сотрудничество идет, как рассказал главный капеллан Национальных Вооруженных сил Латвийской Республики Элмарс Плявиньш, по направлениям гуманитарной помощи, организации отдыха для детей погибших украинских военных, реабилитации раненых. И такое сотрудничество будет продолжено.