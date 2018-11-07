В Киеве на взятке разоблачили полковника ВСУ. Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве на взятке одного из руководителей Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что полковник требовал тысячу долларов США от женщины-офицера. За указанную сумму злоумышленник обещал способствовать военнослужащему в назначении на более высокую должность. Сотрудники СБУ задокументировали факт получения должностным лицом первой части неправомерной выгоды в размере 300 долл. США. Правоохранители задержали злоумышленника вблизи военной части в Васильковском районе Киевской области после получения 700 долл. США – второй части взятки», – сообщили в пресс-центре.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения, а также отстранения от занимаемой должности. Продолжается досудебное расследование.

Операция по разоблачению противоправных действий чиновника проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры.