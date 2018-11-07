Рутинная практика: Порошенко о вмешательстве Кремля в выборы. Новости

Для России активное вмешательство в избирательные процессы для достижения своих целей стало «рутинной практикой» не только в Украине, но и в других странах мира. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 ноября, во время международной конференции на тему: «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед» заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, выводы американских аналитических центров, сделанные накануне промежуточных выборов в Конгресс США, в очередной раз подтвердили, что методы влияния России становятся более изощренными. «Они учатся, как обходить наши системы защиты», – заявил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что проблема вмешательства России в избирательный процесс в Украине сейчас выходит на первый план, поскольку в стране пройдут президентские, парламентские и местные выборы.

Он напомнил, как критически отнеслись к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». «Сразу же через несколько месяцев поступили доказательства прямого влияния ФСБ на эти две социальные сети. Больше года живем без них, и уже никто о них и не вспоминает, а на безопасность, потому, что по крайней мере эти подрывные каналы были ограничены, это решение имеет огромное положительное влияние», – отметил президент.

Порошенко также рассказал, что апробированные против Украины кибератаки Россия сейчас активно применяет против других стран мира. Кроме того, Россия «обкатывает» на Донбассе новое вооружение, а на Азовском море отрабатывает блокаду морских портов.

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