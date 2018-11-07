В «ДНР» на «выборы» заманивают викторинами и беспроигрышной лотереей (Фото). Новости

В «ДНР» на «выборы» 11 ноября заманивают ярмарками, конкурсами, викторинами и «бесплатной беспроигрышной лотереей для всех участников», которые будут организованы у «избирательных участков».

Так, сторонник «республики» Александр Болотин сегодня, 7 ноября, опубликовал в соцсети пример объявления, которое было расклеено в Куйбышевском районе Донецка.

«По слухам, в Луганске заманивают на выборы пополнением счета мобильного оператора. Я считаю, что это неприемлемо. А вот у нас в Донецке для избирателя делают праздник! Культурный досуг и прочая красота!», – проанонсировал он фотографии.

Фото: соцсети

«И у нас висят. Это во всех районах», – подтверждает дончанка Лигейа.

Жители иных городов отмечают, что и у них анонсируют подобные «акции». «Вот и у нас в городе такие же висят. Нам прям на дверь налепили», – сообщает жительница Докучаевска Татьяна.

«Бесплатная беспроигрышная лотерея для всех??? Даже я до такого бы не додумалась!!! А уж я великий пиар-придумщик, поверьте мне! :) Нет, чтобы открытым текстом сказать: все кто придет – обязательно бесплатно получат хе*ню в подарок. Ой, не могу!!! Ну, и смех! Я не могу, меня аж прет от смеха! Какая тупость, пошлость и дешевка!», – комментирует дончанка Юлия.

Участники дискуссии предполагают, что под видом «беспроигрышной лотереей» как раз планируют раздавать «пополняшки» на мобильные телефоны. Если в случае с «ЛНР» – это «Лугаком», то в «ДНР» – единственный «республиканский» оператор «Феникс».

Напомним, «первый заместитель генерального директора» компании «Лугаком» Эдуард Егоров официально заявил, что каждый «проголосовавший» на «выборах ЛНР» получит карту пополнения местного мобильного оператора «Лугаком» на 100 руб. (43 грн по местному курсу).

В неподконтрольном украинской власти Донецке для повышения посещаемости формат розыгрышей предлагает и местная филармония. Здесь разыгрывают обогреватель, кухонный комбайн, электрочайник, утюг и пр.

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