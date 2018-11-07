На Донетчине разыскивают пропавшего мужчину (Фото). Новости

На Донетчине правоохранители просят помощи в установлении местонахождения пропавшего мужчины. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«Мирноградским отделением полиции разыскивается Адамович Игорь Петрович, 13.11.1976 г. р., житель г. Мирноград, который 11.10.2018 ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», – сказано в сообщении пресс-службы.

Фото: Покровский отдел полиции

Приметы: Рост 175-180 см, серые глаза, волосы короткие, светлые, худощавого телосложения.

Был одет: куртка синего цвета, синие джинсы, черно-белые кроссовки.

При себе имел: мобильный телефон «Нокиа», денежные средства в сумме 1 тыс. грн и паспорт.

«Сейчас личный состав отделения полиции задействован на поиски пропавшего мужчины. Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств исчезновения Адамовича И. П. и его местонахождения. Правоохранители опрашивают местных жителей, устанавливают свидетелей, ориентировки с приметами пропавшего распространены на блокпостах, авто- и железнодорожных вокзалах, в местах массового скопления людей. Правоохранители обращаются ко всем, кто имеет какую-либо информацию о месте нахождения разыскиваемого мужчины, обращаться на линию 102 или по телефону 050-261-82-26», – отметили в полиции.