Бил ногами по голове: В «ДНР» жителя Иловайска обвиняют в убийстве пенсионерки. Новости

В неподконтрольном украинским властям Иловайске (Донецкая обл.) местный житель причинил тяжкие телесные повреждения 73-летней женщине, от которых потерпевшая скончалась в больнице. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Пенсионерка была доставлена каретой "скорой помощи" в травматологическое отделение Харцызской городской больницы в состоянии комы, со следами жестоких побоев, и, спустя неделю, скончалась», – говорится в сообщении.

«К произошедшему причастен 24-летний безработный житель Иловайска, который злоупотреблял алкоголем и вел аморальный образ жизни. Фигурант распивал спиртные напитки совместно с потерпевшей. В ходе вспыхнувшего между собутыльниками конфликта мужчина оттащил пенсионерку за здание супермаркета и стал жестоко избивать ногами по голове. Когда жертва потеряла сознание, злоумышленник спешно скрылся с места происшествия», – сообщили в «полиции».

Отмечается, что мужчина задержан. «По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 112 УК ДНР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Фигуранту грозит лишение свободы сроком до 15 лет», – заявили в «МВД ДНР».