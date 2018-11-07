«ВАЗ» сбил женщину и детей: Подробности ДТП в Макеевке (Фото). Новости

В неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) во вторник, 6 ноября, на пересечении ул. Трубицына и Депутатская произошло ДТП, в результате которого 4 человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что авария произошла около 15:00 в Кировском районе города.

«Водитель автомобиля "ГАЗ" при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге (ул. Депутатская) автомобилю "ВАЗ", вследствие чего произошло столкновение. От удара "ВАЗ" изменил направление движения и в неуправляемом состоянии выехал на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на стоящих на тротуаре пешеходов – мать и двое ее малолетних детей», – говорится в сообщении.

«В результате происшествия 23-летняя женщина и две девочки возрастом 5 и 6 лет получили травмы и были доставлены в больницу. Также при ДТП был травмирован 40-летний водитель автомобиля "ВАЗ"», – сказано в сообщении.

Ранее об аварии в Макеевке в социальных сетях сообщали местные жители.

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