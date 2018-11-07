«Киевская хунта готовится нас уничтожить»: Тука о «выборах» в «ДНР» и «ЛНР». Новости

В «ДНР» специально нагнетают обстановку накануне проведения «выборов». Об этом сегодня, 7 ноября, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука, комментируя заявление пресс-центра ООС о том, что незаконные вооруженные формирования стягивают танки и тяжелую артиллерию в Донецк.

«Для обеспечения хотя бы внешнего присутствие избирателей на так называемых "выборах" нужно создать консолидацию общества на оккупированных территориях. С моей точки зрения именно для этого нагнетается атмосфера: "Это наш последний решительный бой! Киевская хунта готовится нас уничтожить, а мы не сдадимся". Таким вот образом», – говорит он.

«Я не ожидаю, что будут какие-то полномасштабные боевые действия в ближайшее время», – заявил Тука.

По его словам, проведение «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» отразится крайне негативно на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

«Кремлевская администрация пытается реализовать в Украине сценарий так называемых "прямых переговоров". Он заключается в том, чтобы посадить за стол переговоров непосредственно центральную власть Украины и "власть" ОРДЛО*. После этого на следующий день Россия сделает шаг назад: "Мы – наблюдатели, мы – миротворцы. Какие к нам санкции?"», – отмечает он.

«Этот сценарий был реализован в Молдове и Приднестровье. И точно такой же сценарий пытаются внедрить в нашей стране», – резюмировал Тука.

Ранее глава МинВОТ подчеркивал, что в отличие от Грузии и Молдовы Украина ведет переговоры с участием международных партнеров напрямую с Россией о неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и не соглашается на диалог с «ДНР» и «ЛНР», из которых РФ путем проведения «выборов» в «республиках» пытается создать рычаг влияния на всю страну.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей. 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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