Кабмин выделил 500 млн гривен на выплату заплаты шахтерам. Новости

Кабинет Министров Украины (КМУ) принял решение о выделении дополнительно 500 млн грн для покрытия финансовых убытков на государственных шахтах, а следовательно, обеспечение выплаты зарплат шахтерам. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Секретариата КМУ.
По словам премьер-министр Украины Владимир Гройсмана, решение о финансировании шахт позволит удерживать ситуацию с выплатами зарплат шахтерам.
«Принимаем решение о выделении 500 млн грн на покрытие убытков шахт в государственной собственности. Там нужно делать глубокую реформу, которую должно предложить Министерство энергетики и угольной промышленности», – отметил Владимир Гройсман.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман намерен провести совещание о задолженности по выплате заработной платы шахтерам госшахт и других долгов в отрасли.
Читайте также:
- Мы останемся здесь, пока нам не вернут наши деньги, – бастующий под землей шахтер
- Задолженность по зарплате горняков: Гройсман cобрал совещание
- Горнякам Луганской области задолжали зарплату частично за последние четыре года, – Волынец
- На Луганщине из шахты не забирают добытый уголь и не выплачивают зарплату горнякам – правозащитники
- Протест на Луганщине: В Лисичанске горняки перекрыли дорогу (Фото)
- Ситуация очень напряженная: На Луганщине протестующие горняки остаются под землей (Фото)
- На Донетчине отстранены от работы руководители двух угольных предприятий
- Прокуратура Луганщины ищет горняков ПАО «Лисичанскуголь», у которых есть долги по зарплате
Комментарии