Кабмин выделил 500 млн гривен на выплату заплаты шахтерам. Новости

Кабинет Министров Украины (КМУ) принял решение о выделении дополнительно 500 млн грн для покрытия финансовых убытков на государственных шахтах, а следовательно, обеспечение выплаты зарплат шахтерам. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Секретариата КМУ.

По словам премьер-министр Украины Владимир Гройсмана, решение о финансировании шахт позволит удерживать ситуацию с выплатами зарплат шахтерам.

«Принимаем решение о выделении 500 млн грн на покрытие убытков шахт в государственной собственности. Там нужно делать глубокую реформу, которую должно предложить Министерство энергетики и угольной промышленности», – отметил Владимир Гройсман.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман намерен провести совещание о задолженности по выплате заработной платы шахтерам госшахт и других долгов в отрасли.

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