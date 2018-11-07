Опорные школы Луганщины: Пошло ли на пользу создание таких учебных заведений. Новости

В рамках реформы образования в Украине, в том числе на Луганщине, сейчас открывают «опорные школы». В них должны заниматься школьники средних и старших классов. Государство решило, что обучение там лучше, чем в маленьких сельских школах, а содержать их проще, чем множество небольших школ. Если раньше ребята в селах ходили в школу, то теперь они ездят туда на автобусе. Однако детям учиться в новых школах нравится, передает «Радио Свобода».

Так, школа в Кременной входит в число 6 опорных школ, которые два года назад первыми были созданы в Луганской области.

Раньше Кременная, а также села Житловка и Поповка были связаны шахтой. Сейчас она не работает, но связь между поселками остается. Их объединяет общая школа.

Двухэтажная кременская школа № 1 – самое высокое здание в этом районе. Хоть здание было построено еще в 1951 году, но о старости постройки тут мало что напоминает. Фасад школы утеплен и покрашен. Многие коридоры и кабинеты внутри отремонтированы. В классах есть кондиционеры. На заднем дворе располагается новое футбольное поле с искусственным покрытием. Рядом достраивается площадка для баскетбола и волейбола.

По словам директора школы Людмилы Одеяненко, толчок к развитию школа получила 2,5 года назад, когда было принято решение сделать ее опорной. После этого учебное заведение получило субвенцию от государства. Кроме ремонтов, школа смогла позволить себе и новое оборудование.

«Учителя и начального, и среднего, и старшего звена могут работать с интерактивными досками, мультимедийным оборудованием. Почти в каждом классе есть экраны и проекторы, позволяющие использовать современные образовательные технологии», – отметила Людмила Одеяненко.

Сейчас в школе учатся около 400 детей. 37 из них ходят в филиал, в Житловке. Когда создавалась опорная школа, у нее был филиал и в Поповке. Но поскольку детей там было совсем мало, школу закрыли.

В ней учился пятиклассник Глеб Медведев. Теперь он и еще несколько его друзей каждый день на школьном автобусе ездят в Кременную. Мальчик рассказал, что в новой школе нравится больше. «Ту школу закрыли. Хоть она и ближе, но эта больше нравится. Тут и столовая есть. А там нужно идти в магазины. И далеко не отпускают. Тут больше приборов. Интересно. Здесь с нами могут поиграть. И еще мне нравится эта школа, потому что здесь есть друзья», – сказал Глеб.

По словам учителя физики и информатики Алексея Рубана, до этого он работал в одной из школ Рубежного. Когда перешел в эту школу, был приятно удивлен, так как здесь есть новое демонстрационное оборудование. К примеру, электричество можно изучать не только по учебникам.

«Можно провести лабораторные работы, опыты. Продемонстрировать детям, как сопротивление влияет на электрическую цепь. Как меняется яркость лампочки от того же сопротивления. Как действует диод в электрическом поле можно продемонстрировать», – делится Рубан.

Оборудованы также классы химии, биологии, математики.

Как отмечает директор школы Людмила Одеяненко, в этом году в учебном заведении открылось 2 инклюзивных класса – 1-й и 5-й. В них учатся 39 детей.