«Выборы» в «ДНР» и «ЛНР»: Тука сделал прогноз последствий. Новости

Пока сложно прогнозировать, признает ли Россия результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», но они однозначно негативно отразятся на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сегодня, 7 ноября, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Для того, чтобы более-менее легитимизовать режимы на [неподконтрольных украинским властям территориях] Луганщины и Донетчины РФ очень не терпится провести эти "выборы". Я ожидаю, что после проведения этих "выборов" начнется дополнительный шантаж Украины в дискуссиях российской политической элиты о том, что нам нужно признать "ЛНР" и "ДНР"», – сказал он.

«Я не верю в то, что кто-то, кроме Южной Осетии и Абхазии, может признать эти "выборы". Даже ближайшие сторонники Российской Федерации. Все-таки большинство стран относятся к цивилизованному миру. Кроме России, никакого признания я не ожидаю», – продолжил Тука.

По его словам, пока еще неизвестно, признает ли Россия результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», несмотря на сделанные заявления. «Это будет зависеть от того, какую общую линию выберет администрация Кремля в отношении поведения центральной власти Украины и будущего развития отношений с США», – отметил он.

«С моей точки зрения, до выборов президента Украины и парламента никаких резких действий Россия предпринимать не будет», – считает замминистра МинВОТ.

Ранее глава МинВОТ подчеркивал, что, в отличие от Грузии и Молдовы, Украина ведет переговоры с участием международных партнеров напрямую с Россией о неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и не соглашается на диалог с «ДНР» и «ЛНР», из которых РФ путем проведения «выборов» в «республиках» пытается создать рычаг влияния на всю страну.

Напомним, что после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей. 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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