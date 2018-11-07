Стала известна сумма регресса, которую выплачивают в «ДНР». Новости

В «ДНР» сумма выплат пострадавшим на производстве, т. н. «регресс», в среднем составляет 3 368 руб. (1 446 грн по местному курсу валют на 07.11.2018).

«Общая сумма страховых выплат пострадавшим на производстве и членам семей погибших за 10 месяцев 2018 года составила 1 265,1 млн руб.», – говорится в сообщении «министерства труда и соцполитики ДНР».

Также уточняется, что страховые выплаты на общую сумму порядка 128 млн руб. ежемесячно получают около 38 тыс. человек. Таким образом, средний размер суммы составляет 3 368 руб. (1 446 грн).

В «ДНР» напоминают, что регресс выплачивается работодателем сотруднику по регрессному иску. С помощью этих выплат работодатель возмещает вред от утраты здоровья в результате полученных травм и профессиональных заболеваний, например, таких как остеохондроз или вибрационная болезнь у шахтеров.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» показали динамику размера пенсий, согласно которой оказалось, что за два года уровень средней пенсии в «республике» вырос всего на 5 долларов, а в 2018-м вообще снизился на 1 доллар в сравнении с 2017-м.

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