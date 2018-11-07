Посольство США: Жителям Донбасса следует бойкотировать «выборы» в «Л-ДНР». Новости

Жителям неподконтрольного Донбасса следует бойкотировать назначенные на 11 ноября незаконные «выборы» в «Л-ДНР», поскольку они не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству. Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине, размещенном сегодня, 7 ноября, в Twitter.

«В то время как Украина делает позитивные шаги по укреплению мира, Россия раздувает конфликт, организуя бутафорские "выборы". Жителям восточной Украины следует бойкотировать эти "выборы", которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству», – призывают в Посольстве США.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей.

Напомним, что 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные «выборы» на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

«И. о. глав Л-ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что обсуждение в Совете Безопасности ООН запланированных на 11 ноября «выборов» на Донбассе без участия представителей «Л-ДНР» «некорректно и необъективно».

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