На блокпостах Мариуполя с начала года выявили 190 человек, причастных к НВФ. Новости

С начала этого года на блокпостах Мариуполя (Донецкая обл.) правоохранители выявили почти 190 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям (НВФ). Всего, за этот период было пресечено более 500 уголовных правонарушений. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

По информации полиции, за сутки блокпосты в Мариуполе пересекают более 5 тыс. легковых автомобилей, 500 грузовых автомобилей, 300 автобусов, которые перевозят около 15 тыс. граждан.

С начала 2018 года во время проверок автомобилей правоохранители изъяли более 20 единиц огнестрельного и холодного оружия, а также наркотики у 45 граждан. Кроме того, выявлено более 40 граждан, которые находились в розыске за совершение уголовных преступлений и без вести пропавших лиц.

В полиции подчеркнули, что во время стандартных проверок за этот период обнаружено почти 190 человек, причастных к НВФ.

«Полицейские почти каждый день выявляют факты правонарушений, среди которых: незаконная перевозка металлолома, подделка документов. Обнаруживают автомобили, которые находятся в угоне, мобильные телефоны, которые находятся в розыске и выявляют мигрантов, которые незаконно находятся на территории Украины», – сказано в сообщении.

Также, за это время привлекли к ответственности почти 90 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии или без документов.