В дома жителей прифронтового Торецка обещают подать отопление. Новости

В прифронтовом Торецке (Донецкая обл.) получено разрешение на запуск 7 котельных, которые простаивали без газа. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Торецкой военно-гражданской администрации.

«В результате сложных переговоров, наконец, получено разрешение на запуск газа 7 котельных ОКП "Донецктеплокоммунэнерго". Уже сегодня долгожданное тепло начнет обогревать дома горожан», – говорится в сообщении.

«Для того, чтобы предупредить в дальнейшем сбой запуска отопительного сезона, рекомендуем жителям города и близлежащих населенных пунктов относиться ответственно к оплате коммунальных услуг. На сегодня задолженность жителей Торецка за теплоснабжение более 38 млн грн», – добавили в Торецкой военно-гражданской администрации.