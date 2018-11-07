Без очередей и с повышенными зарплатами: В Краматорске оценили медреформу (Видео) . Новости

Медицинская реформа в Украине продлится до 2020 года. За это время центры первичной медпомощи должны перейти на электронный документооборот. А у пациентов появится доступ к собственной электронной медкарте с полной историей и анализами.

Но и на данном этапе медреформы врачи и пациенты Донетчины отмечают положительные изменения.

Например, в Краматорске пациенты и сотрудники Центра медико-санитарной помощи № 1 довольны изменениями уровня оказания услуг, вызванными медреформой. В холле больницы установлен информационный бокс. С его помощью можно не только узнать о врачах и услуги заведения, но и оставить сообщение главному врачу. Оно придет на телефон руководителя медучреждения в виде SMS-сообщения.

В больнице действует система электронной очереди, благодаря чему у регистратуры и кабинетов всего несколько пациентов. «Это удобно. И люди привыкли, и мы привыкли», – отмечает Марина Лучанская, медицинский регистратор Центра

«Раньше очереди были, а теперь равномерно люди идут. Пока бесплатно, а там – кто его знает. И лекарства бесплатно», – делится своим мнением пациентка Вера.

В перспективе благодаря IT-боксам можно будет записаться и получить талончики к врачу напрямую, без регистратуры.

Главные изменения в больницах произошли с момента оформления договоров с Национальной службой здоровья. В Краматорске декларации с врачами уже подписали более 100 тыс. чел. Каждое из медучреждений получило финансирование около 3 млн грн. А врачам участковой службы увеличили зарплату.

О реформе в действии рассказывает Павел Винник – семейный врач Центра медико-санитарной помощи № 2. Он уже набрал максимальное количество пациентов. Говорит, что работать благодаря декларациям стало удобнее. «Да, 100% проще. У меня есть мои пациенты, я уже более-менее знаю этот контингент. В принципе, сам регулирую, когда лучше подходить, когда я более свободен. Пока и прием ведем, и на вызовы ходим», – рассказал врач.

«Врачи между собой увидели вот эту существенную разницу между базовым окладом 6 тыс. грн и максимальным – порядка 15-ти. А сейчас уже срабатывает мотивация каждого врача», – прокомментировал Олег Елисеев, главный врач Центра медико-санитарной помощи № 2.

Источник: ТК «Донбасс»