Сколько можно заработать на мусоре: В Мариуполе жители домов начали сортировать отходы (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) жители многоэтажных домов начали сортировать отходы, планируя затем получить прибыль от сдачи вторсырья.

Так, жильцы дома 301-а на бульваре Шевченко уже выделили для хранения отходов – бумаги, пластика и стекла – отдельное помещение.

Как рассказала активистка Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) Валентина Вдовина, прибыль, которую они получат после сдачи вторсырья, планируют потратить на жилищные потребности. «Когда у нас все будет в отдельных рассортированных баках, соответственно у нас будет и чище, и приятнее. И опять же – денежка, прибыль в наше ОСМД», – отметила Валентина.

Для примера, жители одной из Криворожских многоэтажек на мусоре зарабатывать уже научились. Сортируют все, что можно сдать на переработку. В течение месяца собирают отходы в подвале, а затем сдают. Отдельно складывают бумагу, пластик, стекло и жестянки. Так, при сдаче 5 кг макулатуры можно выручить около 7,5 грн.

Сортировать мусор, чтобы на этом зарабатывать, предложила Виктория Николаева. По ее словам, когда выросли тарифы на содержание дома, решили часть функций коммунальщиков взять на себя.

«Четыре раза машина приезжала – забирала отходы. В общей сложности более 1 тыс. гривен мы собрали с нового года. Первое, что мы сделали – купили энергоемкие лампы в подъезд, потому что расходы по электроэнергии у нас были большие», – поделилась Виктория Николаева.

Вырученных за вторсырье средств хватило и на обустройство крыльца – ступеньки выложили плиткой. Весной надеются закупить саженцы деревьев и цветов. И высадить их во дворе.

Источник: ТК «Сигма»