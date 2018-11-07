РФ не агрессор, но ее военные на Донбассе есть: Эксперт пояснил, как понимать заявление Хуга. Новости

Заявление экс-первого заместителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александра Хуга, который признал, что на Донбассе присутствуют российские военные, но отказался признать Россию страной-агрессором, вызывает ряд вопросов. Возможно, это продиктовано кадровыми изменениями в составе ОБСЕ, уходом Хуга со своего поста и поиском нового места. Об этом рассказал политолог, руководитель Единого координационного центра «Донбасс» Олег Саакян, передает «Слово и Дело».

Потитолог отметил, что ситуация вокруг цитаты, которую потом удалили, по поводу того, что у ОБСЕ нет прямых доказательств присутствия русских в рядах участников незаконных вооруженных формирований (НВФ), было следствием неправильной интерпретации даже не в интервью, а в журналистском изложении, где было много противоречий.

«С одной стороны, он говорит, что РФ там нет, а с другой – констатировал мероприятие гумконвоев, переброски войск. То есть это серьезный факт присутствия РФ», – акцентировал внимание эксперт.

Он подчеркнул, что это заявление Хуга, возможно, продиктовано желанием прояснить позицию. Однако, по словам политолога, здесь следует понимать, что ОБСЕ – структура, состоящая из нескольких десятков стран-членов и учредителей, среди которых РФ.

«Любой документ, который исходит от ОБСЕ, принимают консенсусом, утверждают всеми странами-членами. Поэтому очень часто, когда мы смотрим отчеты мониторинговой миссии ОБСЕ, их нужно читать между строк. К сожалению, из-за такоо административного устройства и процедуры в ОБСЕ они порой не могут называть черное черным, а белое белым, образно говоря. Именно поэтому РФ настаивала на создании ОБСЕ и закладывала туда изначально эти системные недостатки», – рассказал Саакян.

Политолог добавил, что Хуг очень сильно связан во многих вещах, и не все он может называть своими именами. Поэтому мы видим заявления о том, что российское влияние есть, российские войска тоже, но при этом утверждать, что территория оккупирована РФ, Хуг не может.

«Не из-за отсутствия такого факта, а из-за его административной зависимости от процедур внутри ОБСЕ», – уточнил эксперт.

По его словам, мониторинговая миссия призвана вносить понимание, от руководителя СММ ОБСЕ ожидают, что он знает ситуацию лучше всех, поскольку это его работа – готовить отчеты для правительств разных стран, международных организаций, добавил эксперт.

«Отчеты воспринимаются уже как корректная информация, ему нужно вносить ясность в ситуацию, коммуницировать, но из-за несоответствия процедурного ОБСЕ целям, приходится пробегать между каплями», – пояснил Саакян.

Он подчеркнул, что «измену» в таких заявлениях точно искать не нужно, но следует понимать, по каким правилам играют международные институты и мировые игроки. Соответственно, относиться к этому не эмоционально, а рационально.

По мнению Саакяна, в любом случае, лучшего инструмента, чем ОБСЕ, тем более такого, на который бы согласилась РФ, мир предложить не может. «В самой РФ уже не рады, пожалуй, что пустили СММ на оккупированные территории. Поэтому мы видим отрицание РФ возможности их присутствия на оккупированных территориях, возможности оснащения их другим оборудованием», – считает эксперт.

Эксперт констатировал, что по действиям РФ уже видно, что они надеялись установить больший контроль или более эффективно для себя использовать СММ ОБСЕ. «Это РФ не удалось. Лучшего инструмента пока у нас нет», – добавил Олег Саакян.

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