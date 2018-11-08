В Мариуполе дети с особыми потребностями будут заниматься по новым учебникам (Видео). Новости

В школы Мариуполя (Донецкая обл.) доставили новые учебники, разработанные специально для детей с особыми образовательными потребностями. Книги понравились как ученикам, так и учителям.

По словам ученика 8 класса одной из школ города Виктора, его любимый предмет – история. И с новыми пособиями изучать его стало легче. Учебники интересные, яркие и понятные.

В школе 10 таких классов – от первого до девятого, где обучаются почти 250 учеников с особыми образовательными потребностями. Все эти дети – уникальны. Часть из них занимаются индивидуально. Однако в этом году, специализированных учебников они почти не видели. Теперь же книгами обеспечили каждого.

На первый взгляд эти учебники ничем не отличается от других. Однако, программа в них разработана для детей со специальными образовательными потребностями.

Как отмечают учителя, старые пособия не были приспособлены для таких школьников, ни по наполнению, ни по оформлению.

«Не было никаких иллюстрации для детей, не имеющих образного мышления, поэтому им трудно понять, о чем идет речь. Что такое кафтан, кто такой Хмельницкий и что такое казачество», – уточнил учитель истории Украины Сергей Крекнин.

В восторге от новых книг и первоклассники. Как рассказала, учитель первого класса Анна Бородина, новые учебники очень хорошие для таких деток.

«Они очень красочные, много наглядного материала, что нравится именно детям с особенными потребностями. Материал очень доступен для них. Слоги и буквы идут в определенной последовательности, сначала более легкие, потом сложнее», – подчеркнула учитель.

Источник: ТК «Сигма»

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