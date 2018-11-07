«Выборы» в «Л-ДНР»: Эксперт рассказал о тайных планах Кремля. Новости

«Выборы» в «Л-ДНР», назначенные на 11 ноября, являются частью сценария, при котором РФ будет пытаться «запихнуть» неподконтрольный Донбасс обратно в Украину, но на своих условиях. Пока это не удается сделать. О том, какое значение имеют незаконные выборы, и каких действий России ожидать после них, рассказал военный эксперт Алексей Арестович, передает «Апостроф».

По его словам, на Донбассе столкнулись два сценария. «Первый – это миротворческая миссия, которую продвигают коллективный Запад и Украина. Второй сценарий – расчет России, состоящий в том, что Россия устроила войну на Донбассе, чтобы "обменять" ее на Крым, а войну в Сирии – чтобы "обменять" ее на Донбасс с Крымом. Пока им удалось только с Крымом, и они пытаются спихнуть Донбасс Украине, чтобы он стал для нас бременем и началом федерализации Украины с особым статусом, русским языком, народной милицией», – сказал эксперт.

Он отметил, что в РФ рассчитывают на то, что, если «запихнуть» Донбасс назад в Украину, начнется процесс федерализации Украины, а затем ее финляндизации. По их замыслу мы должны превратиться в слабое нейтральное государство, которое даст гарантии, что не будет вступать в НАТО и ЕС и будет зависимо от России.

«"Выборы" в "ЛНР-ДНР" являются частью реализации второго сценария. Это будут уже вторые выборы после начала конфликта. После третьих или четвертых "выборов" уже будет "воля народа"... Россия знает, что Запад чувствителен к вопросам демократии. То есть это попытка легализовать "ЛНР" и "ДНР" в глазах Запада. Затем Россия будет пытаться вывести их полномочных представителей на международную арену в качестве легитимных переговорщиков и продвигаться дальше по этому пути. Пока России это не удается, но она не оставляет попыток», – считает Арестович.

По его мнению, ситуация на Донбассе зашла в тупик.

«Не вижу для России смысла обострять ситуацию военным образом, так как этим они только будут накручивать рейтинг действующему президенту Украины. Если они не хотят победы Порошенко, то не пойдут на эскалацию. Россияне будут подогревать ситуацию на фронте – в настоящем режиме, чтобы мы теряли людей, но, чтобы не привлекать внимание международного сообщества и не было риска появления миротворцев», – пояснил эксперт.

Арестович уточнил, что пока очень существенно не изменится ситуация в Украине или на Западе, или в России, продвижения не будет, конфликт будет продолжаться в нынешнем вялом режиме.

Эксперт почеркнул, что следующий, 2019 год будет определенным политическим Рубиконом.

«Во-первых, из-за выборов президента Украины и парламентских выборов. Россия пытается изменить ситуацию в свою пользу. Во-вторых, из-за выборов, которые сейчас происходят в США. Россия также сделала на них огромную ставку. Третье и, пожалуй, самое главное – это выборы в Европарламент в 2019 году. Евросоюз – в кризисе, и Россия создала "правый интернационал", как в 1930-х, когда был левый (Коммунистический – ред.) интернационал – она спонсирует правые и праворадикальные партии, которые сейчас популярны в Европе. Россияне надеются, что в Европарламент попадет много правых, которые дружат с Россией. А дальше – снятие санкций, навязывание своей политической воли и сценария Украине», – считает Арестович.

Поэтому, как отметил военный эксперт, дальнейшее развитие событий зависит от того, как ЕС, США и Украина пройдет 2019 год. «А 2020 год – это пик боеспособности российской армии, как запланировано. То есть еще один Рубикон... И все может очень сильно измениться», – добавил Алексей Арестович.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей.

Напомним, что 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные «выборы» на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

«И. о. глав Л-ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что обсуждение в Совете Безопасности ООН запланированных на 11 ноября «выборов» на Донбассе без участия представителей «Л-ДНР» «некорректно и необъективно».

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