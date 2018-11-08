На 95% меньше: В «ДНР» Коммунальщики жалуются, что им не достается российская гуманитарка. Новости

В «ДНР» за этот год «республиканское» предприятия «Донбасстеплоэнерго» получило российской гуманитарной помощи на 95% меньше, чем в предыдущие годы. Об этом в интервью местной газете сообщил директор данного предприятия Руслан Капленко.

Он отмечает, что при подготовке к зиме предприятие выполнило выполнили весь запланированный блок мероприятий. Но могли бы выполнить и больше. «Что помешало? Самая большая сложность – недостаток финансовых средств. В первую очередь это связано с долгами со стороны бюджетных организаций. Кроме того, мы практически не получили гуманитарных материалов по линии министерства строительства и ЖКХ», – сказал Капленко.

Он констатировал, что в предыдущие годы предприятию выделяли гумпомощь в среднем на 150-200 млн руб. (64-86 млн грн по местному курсу валют на 08.11.2018). «То в этом мы получили меньше 100 тысяч (43 тыс. грн)», – уточнил коммунальщик.

«Министерство охватывает очень большой спектр предприятий, и, вероятно, помощь была более необходима нашим коллегам. Но это не значит, что мы оставили где-то аварийные участки. Просто выполнили меньше предупреждающих ремонтов», – пытается оправдать руководство Капленко.