Переселенцы-участники АТО могут получить деньги на покупку жилья (Алгоритм действий). Новости

Переселенцы из Донбасса и Крыма, которые были участниками боевых действий и защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, могут получить денежную компенсацию на покупку жилья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Так, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 280 от 18 апреля 2018 года, денежную компенсацию на приобретение жилья имеют право получить:

внутренне перемещенные лица, которые являются участниками боевых действий;*

внутренне перемещенные лица, которые являются лицами с инвалидностью вследствие войны III группы.*

Для оформления денежной компенсации необходимо:

состоять на квартирном учете;

в течение одного года состоять на учете в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах.

Для того, чтобы стать на квартирный учет, нужно обратиться в исполнительный комитет местного совета в населенном пункте в пределах территории обслуживания органа социальной защиты населения, в котором переселенец находится в течение года на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ.

Местный совет в течение месяца должен принять решение о постановке на квартирный учет.

Затем предоставляется денежная компенсация в порядке очередности постановки на квартирный учет.

За выделенные средства можно будет купить:

квартиру;

дом (с земельным участком).**

Также можно приобрести жилье, которое:

находится в собственности других лиц (на вторичном рынке);

принятое в эксплуатацию новое жилье от застройщика (на первичном рынке);

инвестировать средства в строительство жилья.

Для получения денежной компенсации необходимо следовать указанному алгоритму действий.

1. Подать заявление о назначении денежной компенсации в орган социальной защиты населения по месту пребывания на квартирном учете. К заявлению необходимо приложить:

копии документов, удостоверяющих личность;

копии удостоверений (УБД/лица с инвалидностью вследствие войны);

копии справок о постановке на учет внутренне перемещенного лица и каждого из членов его семьи;

письменное согласие совершеннолетних членов семьи о включении их в расчет денежной компенсации;

документы, удостоверяющие родственные отношения заявителя и членов его семьи, которые совместно с ним находятся на квартирном учете. В зависимости от категории лиц дополнительно представляются копии справки о непосредственном участии в антитеррористической операции (АТО), справки военно-врачебной комиссии, справки руководителя АТЦ СБУ, ГШ ВСУ.

2. Со дня принятия заявления орган соцзащиты в течение 5 рабочих дней обследует материально-бытовые условия, о чем составляет соответствующий акт.

3. После составления акта орган соцзащиты в течение 3 рабочих дней вносит представление на выплату денежной компенсации в специальную комиссию при городской или районной/районной в городах совете.

4. Комиссия в течение 5 рабочих дней принимает решение о предоставлении согласия или отказа в назначении денежной компенсации.

5. С копией решения о назначении денежной компенсации нужно обратиться в отделение «Ощадбанка» для открытия специального счета, на который впоследствии будут перечислены средства, и подать копию договора об открытии специального счета в орган соцзащиты населения.

6. Орган соцзащиты перечисляет на счет денежную компенсацию, о чем приходит уведомление в течение 3-х рабочих дней со дня перевода средств.

7. Вы самостоятельно выбираете жилье, которое хотите приобрести и заключаете договор купли-продажи жилья (инвестиционный договор, договор купли-продажи имущественных прав, договор о долевом участии). Один из экземпляров договора необходимо подать в орган соцзащиты.

Выбранное жилье может находиться в любом населенном пункте Украины.

Если стоимость жилья по договору купли-продажи жилья больше, чем предоставленная ​​денежная компенсация, нужно самостоятельно положить на специальный счет сумму, которой не хватает. Это могут быть личные средства, средства местного бюджета, благотворительные поступления от юридических и физических лиц, или средства, полученные из других источников, не запрещенных законодательством.

Купить жилье необходимо в течение 1 года со дня зачисления средств на специальный счет, иначе банк автоматически вернет неизрасходованные средства государству. Если выбранное жилье стоило меньше чем предоставленная ​ компенсация – остатки средств также возвращаются.

8. Орган соцзащиты населения в течение 5 рабочих дней после получения экземпляра договора предоставляет письменное согласие на перечисление средств со специального счета продавцу.

Средства могут быть потрачены также на оплату услуг, связанных с покупкой, оформлением права собственности на жилье и оплату, предусмотренных законом, налогов и сборов.

9. После получения согласия вы подаете заявление о переводе средств на приобретение жилья в «Ощадбанк». К заявлению добавляете платежное поручение о переводе средств на оплату по договору и письменное согласие органа соцзащиты.

10. «Ощадбанк» переводит средства на счет строителя/продавца жилья.

Банк имеет право переводить только в полном объеме сумму, определенную в договоре, и не имеет права переводить сумму частями, кроме расходов, связанных с покупкой, оформлением права собственности на жилье и уплатой предусмотренных законом налогов и сборов.

11. В течение 30 дней с даты окончания срока действия соответствующего договора необходимо оформить право собственности на жилье и подать выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в орган социальной защиты.

В случае непредставления такой выписки орган социальной защиты населения вправе требовать возврата средств.

Также, в ведомстве уточнили, что размер денежной компенсации рассчитывается по формуле:

ГК = (13,65 × Nс + 35,22 + (10 × Nп)) × bг × Км + ПО,

где Nс – количество членов семьи внутренне перемещенного лица, на которых рассчитывается денежная компенсация;

Nп – количество членов семьи внутренне перемещенного лица, которые являются лицами с инвалидностью или детьми с инвалидностью и на которых рассчитывается денежная компенсация с учетом дополнительных 10 м2 жилой площади на каждого члена семьи (с учетом внутренне перемещенного лица, защищавшего независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины);

Вг – предельная стоимость (гривен) 1 м2 общей площади жилья для населенного пункта, в котором внутренне перемещенное лицо состоит на учете на день обращения за денежной компенсацией (показатели предельной стоимости меняются каждый квартал согласно приказу Минрегионстроя);

Км – коэффициент увеличения предельной стоимости 1 м2 общей площади жилья:

для городов Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова коэффициент составляет 1,75;

для областных центров, а также городов областного значения с населением более 300 тыс. человек 1,5;

для городов областного значения с населением от 100 тыс. До 300 тыс. – 1,25;

для других городов – 1;

ПО – расходы на регистрацию права собственности и уплату необходимых налогов.

* Защищавшие независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимавшие непосредственное участие.

** При покупке частного дома, компенсация может предоставляться и на приобретение земельного участка, на котором размещается дом.