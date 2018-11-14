Переселенцы-участники АТО могут получить деньги на покупку жилья (Алгоритм действий). Новости

Переселенцы из Донбасса и Крыма, которые были участниками боевых действий и защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, могут получить денежную компенсацию на покупку жилья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Так, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 280 от 18 апреля 2018 года, денежную компенсацию на приобретение жилья имеют право получить:
- внутренне перемещенные лица, которые являются участниками боевых действий;*
- внутренне перемещенные лица, которые являются лицами с инвалидностью вследствие войны III группы.*
Для оформления денежной компенсации необходимо:
- состоять на квартирном учете;
- в течение одного года состоять на учете в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах.
Для того, чтобы стать на квартирный учет, нужно обратиться в исполнительный комитет местного совета в населенном пункте в пределах территории обслуживания органа социальной защиты населения, в котором переселенец находится в течение года на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ.
Местный совет в течение месяца должен принять решение о постановке на квартирный учет.
Затем предоставляется денежная компенсация в порядке очередности постановки на квартирный учет.
За выделенные средства можно будет купить:
- квартиру;
- дом (с земельным участком).**
Также можно приобрести жилье, которое:
- находится в собственности других лиц (на вторичном рынке);
- принятое в эксплуатацию новое жилье от застройщика (на первичном рынке);
- инвестировать средства в строительство жилья.
Для получения денежной компенсации необходимо следовать указанному алгоритму действий.
1. Подать заявление о назначении денежной компенсации в орган социальной защиты населения по месту пребывания на квартирном учете. К заявлению необходимо приложить:
- копии документов, удостоверяющих личность;
- копии удостоверений (УБД/лица с инвалидностью вследствие войны);
- копии справок о постановке на учет внутренне перемещенного лица и каждого из членов его семьи;
- письменное согласие совершеннолетних членов семьи о включении их в расчет денежной компенсации;
- документы, удостоверяющие родственные отношения заявителя и членов его семьи, которые совместно с ним находятся на квартирном учете. В зависимости от категории лиц дополнительно представляются копии справки о непосредственном участии в антитеррористической операции (АТО), справки военно-врачебной комиссии, справки руководителя АТЦ СБУ, ГШ ВСУ.
2. Со дня принятия заявления орган соцзащиты в течение 5 рабочих дней обследует материально-бытовые условия, о чем составляет соответствующий акт.
3. После составления акта орган соцзащиты в течение 3 рабочих дней вносит представление на выплату денежной компенсации в специальную комиссию при городской или районной/районной в городах совете.
4. Комиссия в течение 5 рабочих дней принимает решение о предоставлении согласия или отказа в назначении денежной компенсации.
5. С копией решения о назначении денежной компенсации нужно обратиться в отделение «Ощадбанка» для открытия специального счета, на который впоследствии будут перечислены средства, и подать копию договора об открытии специального счета в орган соцзащиты населения.
6. Орган соцзащиты перечисляет на счет денежную компенсацию, о чем приходит уведомление в течение 3-х рабочих дней со дня перевода средств.
7. Вы самостоятельно выбираете жилье, которое хотите приобрести и заключаете договор купли-продажи жилья (инвестиционный договор, договор купли-продажи имущественных прав, договор о долевом участии). Один из экземпляров договора необходимо подать в орган соцзащиты.
Выбранное жилье может находиться в любом населенном пункте Украины.
Если стоимость жилья по договору купли-продажи жилья больше, чем предоставленная денежная компенсация, нужно самостоятельно положить на специальный счет сумму, которой не хватает. Это могут быть личные средства, средства местного бюджета, благотворительные поступления от юридических и физических лиц, или средства, полученные из других источников, не запрещенных законодательством.
Купить жилье необходимо в течение 1 года со дня зачисления средств на специальный счет, иначе банк автоматически вернет неизрасходованные средства государству. Если выбранное жилье стоило меньше чем предоставленная компенсация – остатки средств также возвращаются.
8. Орган соцзащиты населения в течение 5 рабочих дней после получения экземпляра договора предоставляет письменное согласие на перечисление средств со специального счета продавцу.
Средства могут быть потрачены также на оплату услуг, связанных с покупкой, оформлением права собственности на жилье и оплату, предусмотренных законом, налогов и сборов.
9. После получения согласия вы подаете заявление о переводе средств на приобретение жилья в «Ощадбанк». К заявлению добавляете платежное поручение о переводе средств на оплату по договору и письменное согласие органа соцзащиты.
10. «Ощадбанк» переводит средства на счет строителя/продавца жилья.
Банк имеет право переводить только в полном объеме сумму, определенную в договоре, и не имеет права переводить сумму частями, кроме расходов, связанных с покупкой, оформлением права собственности на жилье и уплатой предусмотренных законом налогов и сборов.
11. В течение 30 дней с даты окончания срока действия соответствующего договора необходимо оформить право собственности на жилье и подать выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в орган социальной защиты.
В случае непредставления такой выписки орган социальной защиты населения вправе требовать возврата средств.
Также, в ведомстве уточнили, что размер денежной компенсации рассчитывается по формуле:
ГК = (13,65 × Nс + 35,22 + (10 × Nп)) × bг × Км + ПО,
где Nс – количество членов семьи внутренне перемещенного лица, на которых рассчитывается денежная компенсация;
Nп – количество членов семьи внутренне перемещенного лица, которые являются лицами с инвалидностью или детьми с инвалидностью и на которых рассчитывается денежная компенсация с учетом дополнительных 10 м2 жилой площади на каждого члена семьи (с учетом внутренне перемещенного лица, защищавшего независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины);
Вг – предельная стоимость (гривен) 1 м2 общей площади жилья для населенного пункта, в котором внутренне перемещенное лицо состоит на учете на день обращения за денежной компенсацией (показатели предельной стоимости меняются каждый квартал согласно приказу Минрегионстроя);
Км – коэффициент увеличения предельной стоимости 1 м2 общей площади жилья:
- для городов Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова коэффициент составляет 1,75;
- для областных центров, а также городов областного значения с населением более 300 тыс. человек 1,5;
- для городов областного значения с населением от 100 тыс. До 300 тыс. – 1,25;
- для других городов – 1;
ПО – расходы на регистрацию права собственности и уплату необходимых налогов.
* Защищавшие независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимавшие непосредственное участие.
** При покупке частного дома, компенсация может предоставляться и на приобретение земельного участка, на котором размещается дом.
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