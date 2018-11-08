На Донетчине под обстрел со стороны НВФ в очередной раз попало сельскохозпредприятие (Фото). Новости

Под огонь незаконных вооруженных формирований (НВФ) в очередной раз попало сельскохозяйственное предприятие «Бахмутский аграрный союз» в Новолуганском (Бахмутский р-н, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

6 ноября под огнем вновь оказалось сельскохозяйственное предприятие «Бахмутский аграрный союз» в Новолуганском, свиноферме нанесен значительный материальный ущерб.

«Группой украинской стороны СЦКК, прибывшей на место происшествия, было установлено, что обстрел имел место 06.11.2018 около 17:40», – отметили в пресс-центре.

По данным штаба, огонь велся с направления Доломитного с применением минометов калибром 120 мм.

На месте обстрела группой офицеров украинской стороны СЦКК были выявлены:

повреждения от взрыва мины калибром 120 мм, которая сработала от попадания в ветку дерева напротив цеха санитарного забоя «БАС»;

воронку в асфальте от попадания мины калибром 120 мм на территории транспортного цеха «БАС»;

4 воронки в асфальте от попадания мин калибром 120 мм на территории частного предприятия «КОМУН-ВИТ».

На территории «БАС» в результате попадания мины калибром 120 мм повреждено металлическое ограждение, воздушный конденсатор и фреонопровод холодильной установки, металлические двери, стеклянные окна и электрические провода цеха санитарного забоя, стены забора и стены поста охраны, пластиковое окно и стена кабинета начальника транспортного цеха, входные двери на 2-й этаж здания, стены коридора 2-го этажа здания транспортного цеха, устройство для уборки подсолнечника, автомобиль «ГАЗ» (молоковоз), автомобили «Газель» и «КамАЗ», а также трактор «Беларусь».

На территории «КОМУН-ВИТ» в результате попадания 4-х мин калибром 120 мм значительных повреждений не зафиксировано.

Пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

Напомним, предыдущие обстрелы были произведены незаконными вооруженными формированиями 13 октября и 15 октября.

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